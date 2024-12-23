الحجوزات الوهمية والمستندات الناقصة تعيق الحصول على تأشيرة زيارة الإمارات
تم رفض غالبية تأشيرات الزيارة بسبب عدم استيفاء المتقدمين للمتطلبات القانونية مثل تذكرة العودة والحجز الفندقي وعدم وجود دليل على حيازة الأموال، بحسب مسؤولين في صناعة السفر.
وفرضت سلطات الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع حاملي تأشيرات الزيارة القادمين إلى البلاد حمل أموال كافية، وإقامة فندقية أو إثبات الإقامة، وتذكرة طيران عودة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية.
قال "ريكين شيث"، نائب الرئيس المساعد لشؤون العملاء في موقع"مسافر دوت كوم" musafir.com: "تعد الإمارات العربية المتحدة وجهة يسهل الدخول إليها، حيث توجد قيود أقل إلى حد ما. ومع ذلك، يأتي العديد من الأشخاص إلى الإمارات ويبحثون بنشاط عن وظائف. الحكومة الإماراتية ترغب في فصل هاتين الفئتين، ولذلك فهي تسعى إلى جذب السياح الحقيقيين الذين يأتون لاستكشاف هذه الدولة الجميلة ومغادرتها قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة."
وزعمت العديد من وسائل الإعلام في الهند وباكستان ودول أخرى في جنوب آسيا وكذلك منصات التواصل الاجتماعي رفض الإمارات العربية المتحدة منح تأشيرات الزيارة.
يأتي ملايين السياح إلى الإمارات العربية المتحدة، ومعظمهم إلى دبي، كل عام. ولضمان مستوى السياح الذين يزورون الدولة، وضعت الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول المتقدمة حول العالم متطلبات قانونية يجب على السياح الالتزام بها للحصول على تأشيرة زيارة. خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، استقبلت دبي 10.62 مليون سائح، بزيادة تتجاوز 8 في المائة.
لماذا يتم رفض التأشيرات؟
قال شيراس شرف، مدير العمليات في منظمة السياحة العربية العالمية، إن الأسباب الرئيسية وراء رفض التأشيرات تعود إلى تقديم حجوزات وهمية للرحلات الجوية والفنادق، التي تفشل في اجتياز عمليات التحقق أثناء التقديم للحصول على التأشيرة.
وأضاف شرف أن المستندات الداعمة غير المكتملة أو المفقودة، مثل إثبات حيازة الأموال، أو برامج السفر المؤكدة، أو تفاصيل الإقامة الصالحة، تساهم أيضاً في تفاقم المشكلة. كما أصبحت السلطات أكثر يقظة تجاه المتقدمين الذين قد يشكلون خطراً بتجاوز مدة تأشيراتهم.
وأضاف شيث أنه كان هناك الكثير من القلق بشأن رفض التأشيرات السياحية، ولكن إذا كان السائح الحقيقي يرغب في زيارة دبي لقضاء عطلة قصيرة، فيجب عليه تقديم وثائق أصلية، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رفض.
قال نائب الرئيس المساعد في شركة مسافر: "تأكد من حمل تذكرة العودة الصالحة، وإثبات الإقامة (سواء كنت تقيم في فندق أو لدى أحد الأقارب)، وأن يكون لديك ما يكفي من المال. والأهم من ذلك، يجب على الزوار مغادرة البلاد ضمن المدة المسموح لهم بالبقاء فيها، حتى يتمكنوا من زيارة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى."
وأضاف شيث أن الإمارات العربية المتحدة كانت متساهلة بعض الشيء والآن تتوقع من وكالات السفر التأكد من إرفاق حجوزات فندقية حقيقية أو عقود إيجار لأقارب السائحين المباشرين كالوالدين أو الأقارب أو أبناء العم أو الأشقاء إلى جانب إثبات حيازة الأموال عند السفر.
وكالة سفر موثوقة
ونصح ريكين شيث السياح القادمين إلى الإمارات بالتوجه إلى وكالة سفر معروفة وقادرة على تقديم معلومات دقيقة حول التأشيرات وخدمات الهجرة في الدولة.
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، بدأت وكالات السفر في توعية الناس بضرورة تقديم تفاصيل حقيقية عن أماكن الإقامة في الفنادق والرحلات الجوية. فإذا قدمت وثائق حقيقية إلى نظام الهجرة، فلماذا ترفض السلطات الطلبات؟ وبالتالي، ارتفعت معدلات الموافقة بشكل كبير هذا الأسبوع."