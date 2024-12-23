الحجوزات الوهمية والمستندات الناقصة تعيق الحصول على تأشيرة زيارة الإمارات

قال شيراس شرف، مدير العمليات في منظمة السياحة العربية العالمية، إن الأسباب الرئيسية وراء رفض التأشيرات تعود إلى تقديم حجوزات وهمية للرحلات الجوية والفنادق، التي تفشل في اجتياز عمليات التحقق أثناء التقديم للحصول على التأشيرة.

وأضاف شرف أن المستندات الداعمة غير المكتملة أو المفقودة، مثل إثبات حيازة الأموال، أو برامج السفر المؤكدة، أو تفاصيل الإقامة الصالحة، تساهم أيضاً في تفاقم المشكلة. كما أصبحت السلطات أكثر يقظة تجاه المتقدمين الذين قد يشكلون خطراً بتجاوز مدة تأشيراتهم.

وأضاف شيث أنه كان هناك الكثير من القلق بشأن رفض التأشيرات السياحية، ولكن إذا كان السائح الحقيقي يرغب في زيارة دبي لقضاء عطلة قصيرة، فيجب عليه تقديم وثائق أصلية، وفي هذه الحالة لن يكون هناك رفض.

قال نائب الرئيس المساعد في شركة مسافر: "تأكد من حمل تذكرة العودة الصالحة، وإثبات الإقامة (سواء كنت تقيم في فندق أو لدى أحد الأقارب)، وأن يكون لديك ما يكفي من المال. والأهم من ذلك، يجب على الزوار مغادرة البلاد ضمن المدة المسموح لهم بالبقاء فيها، حتى يتمكنوا من زيارة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى."

وأضاف شيث أن الإمارات العربية المتحدة كانت متساهلة بعض الشيء والآن تتوقع من وكالات السفر التأكد من إرفاق حجوزات فندقية حقيقية أو عقود إيجار لأقارب السائحين المباشرين كالوالدين أو الأقارب أو أبناء العم أو الأشقاء إلى جانب إثبات حيازة الأموال عند السفر.