الحبس وغرامة 200 ألف درهم: عقوبات صارمة لنشر الأخبار الزائفة في الإمارات

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شرطة دبي: "يُحظر مشاركة الشائعات أو المعلومات المضللة أو أي محتوى يتعارض مع الإعلانات الرسمية، أو قد يسبب ذعراً عاماً أو يهدد السلامة العامة أو النظام أو الصحة". وأضافت في التنبيه: "قد يواجه المخالفون عقوبات جنائية، تشمل الحبس وغرامات لا تقل عن 200,000 درهم".