الحبس والإبعاد لمدانين في سرقة ديزل شاحنة بدبي

عممت الشرطة وصفه، مما أدى بسرعة إلى اعتقاله. خلال الاستجواب، اعترف المتهم الأول بأنه استخدم مفتاحًا قديمًا بحوزته لتشغيل الشاحنة. قادها إلى موقع ناءٍ، وسحب الديزل، وباعه بمبلغ 450 درهمًا. كما تم القبض على المشتري؛ وبينما اعترف بشراء الوقود، ادعى أنه لم يكن يعلم أنه مسروق.