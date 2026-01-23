الحبس والإبعاد لمدانين في سرقة ديزل شاحنة بدبي

قضت محكمة دبي على رجلين بالسجن لمدة شهر وأمرت بترحيلهما بعد إدانتهما في قضية سرقة ديزل. وغُرّم المتهم الأول، الذي سرق الشاحنة وسحب الديزل، بمبلغ 1,650 درهمًا، بينما غُرّم المتهم الثاني، الذي اشترى الوقود المسروق، بمبلغ 450 درهمًا.
اكتُشفت الجريمة عندما وصل سائق شاحنة إلى منطقة وقوف سيارات شركته ليجد مركبته مفقودة. كل ما تبقى كان آثار إطارات خافتة على الأرض، مما أثار شكوكًا فورية بالسرقة.
تم إبلاغ السلطات، وبدأت الشرطة تحقيقًا، بدءًا بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة. التقطت كاميرات المراقبة رجلاً يقود الشاحنة بثقة في شوارع المدينة. توقف لاحقًا في منطقة صناعية في جبل علي، وترك المركبة، وغادر، بدا وكأنه قد أكمل مهمة مدبرة مسبقًا.
عممت الشرطة وصفه، مما أدى بسرعة إلى اعتقاله. خلال الاستجواب، اعترف المتهم الأول بأنه استخدم مفتاحًا قديمًا بحوزته لتشغيل الشاحنة. قادها إلى موقع ناءٍ، وسحب الديزل، وباعه بمبلغ 450 درهمًا. كما تم القبض على المشتري؛ وبينما اعترف بشراء الوقود، ادعى أنه لم يكن يعلم أنه مسروق.
كشف التحقيق أن السرقة كانت مخططة بعناية. فقد حدد المتهم الأول الشاحنة، واحتفظ بمفتاح صالح للتشغيل، واختار موقعًا هادئًا لسرقة الديزل دون لفت الانتباه.
بعد سحب الوقود، اتصل بمشترٍ وافق على دفع 450 درهمًا، وأكمل الصفقة قبل محاولة مغادرة المنطقة دون أن يتم اكتشافه. وقد تمسك المتهمان بتصريحاتهما في المحكمة.
ومع ذلك، كانت الأدلة — بما في ذلك لقطات كاميرات المراقبة، واعترافاتهما، والديزل المستعاد — كافية للمحكمة لإدانتهما. حُكم على الرجل الأول بتهمة السرقة الليلية، بينما أُدين الثاني بحيازة أشياء متحصلة من جريمة. وقد تلقى كلاهما أحكامًا بالسجن لمدة شهر وغرامات وأوامر ترحيل.