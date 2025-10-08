«الحبر الذهبي» في أبوظبي يرسم تاريخ المعرفة عبر ألف عام من المخطوطات

تجسدت قرون من العلم والإيمان والفن في معرض «الحبر الذهبي: رحلة في المخطوطات العربية والإسلامية» الذي افتُتح في أبوظبي، حيث أتاح للزوار فرصة فريدة للتعرف عن قرب على كيفية إسهام المعرفة المكتوبة بخط اليد في بناء الحضارات ولا تزال تلهم العالم الحديث حتى اليوم.

ويعدّ هذا المعرض ثمرة تعاون رائد بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وجامعة ماكغيل الكندية، ويمتد على مدار ستة أشهر في قصر الوطن حتى أبريل 2026، قبل أن ينتقل إلى مدينة مونتريال في يناير 2027.

يرصد معرض «الحبر الذهبي» أكثر من ألف عام من التراث العلمي والفكري من خلال مجموعة نادرة من المخطوطات المأخوذة من مكتبات أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، والمجموعات الخاصة بصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إضافة إلى مكتبة الدراسات الإسلامية في جامعة ماكغيل، في أول مشاركة من نوعها لمخطوطات الجامعة خارج كندا.