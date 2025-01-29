"الجينوم الإماراتي" : وقاية مبكرة ومسبقة من السرطان
قبل أن يصيبها السرطان، تمكنت مواطنة إماراتية شاركت في مشروع الجينوم في الإمارات العربية المتحدة، وكانت لديها استعداد للإصابة بالمرض، من معالجته بشكل استباقي. وقال مسؤولون في مجموعة الرعاية الصحية M42 يوم الثلاثاء، في اليوم الثاني من معرض ومؤتمر الصحة العربي، إن الأطباء لاحظوا طفرة جينية في تقريرها.
وقال حسن جاسم النويس، المدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة M42 ورئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي: "كانت تعاني من سرطان الغدة الدرقية بسبب تحور جينها إلى سرطان. وبعد أن اطلعنا على تقريرها، سجلناها في شبكتنا للرعاية الدقيقة حيث حددنا الجين، وأكد طبيب الأورام أن هذا الجين يتحور لتطوير سرطان الغدة الدرقية. لم تكن تعاني من السرطان، لكننا كنا نعلم أنها ستصاب به، لذلك قمنا باستئصال الغدة الدرقية لديها".
وأضاف أن الطب الوقائي والرعاية الدقيقة سيعيدان تعريف مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال "إننا ندير أحد أكبر برامج الجينوم في العالم، حيث نستقبل ما يقرب من 800 ألف إشارة جينومية يوميًا. وعلى خلفية هذه المعلومات، سنتمكن من تقديم الطب الدقيق. لقد أطلقنا بالفعل تقارير علم الصيدلة الجينية، حيث سيتمكن المريض من معرفة الدواء الذي يمكنه معالجة المرض".
كما قدمت M42، بالتعاون مع وزارة الصحة، فحصاً صحياً قبل الفحص الطبي يتضمن إعطاء استبيانات للمرضى قبل مقابلة الطبيب. وبينما ينتظرون، يمكنهم الإجابة على أسئلة تغطي مواضيع مختلفة بما في ذلك نومهم وعافيتهم، وفقًا للدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي للتشخيص في M42. وبناءً على هذه الإجابات، يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالمشاكل الطبية المحتملة التي قد يصاب بها المريض في المستقبل.
تأسست شركة مبادلة للرعاية الصحية (M42) في عام 2022 من خلال دمج شركتي جي 42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 منشأة في 26 دولة وأكثر من 20 ألف موظف.
انخفاض التكلفة
وقال "ديميتريس مولافاسيليس"، الرئيس التنفيذي لرعاية المرضى العالمية في M42، إن مراكز غسيل الكلى في مرافق M42 مجهزة بنموذج تنبؤ بالتخثر بالذكاء الاصطناعي مما يقلل التكلفة لكل من المريض والمستشفى.
وقال إن ذلك "يضمن جودة حياة أفضل للمريض، ويزيد من طول العمر، ويجنبه الدخول غير الضروري إلى المستشفى".
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي أعلنت فيه شركة ديافرم، الشركة العالمية الرائدة في مجال رعاية الكلى والتي استحوذت عليها شركة M42 في عام 2023، عن خططها لبدء العمليات في أبوظبي والعين، مما يوفر رعاية أفضل لمرضى الكلى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف ديميتريس أن نموذجاً آخر تم إنتاجه في الإمارات العربية المتحدة "يمكنه فحص الأشعة السينية وتحديد حالات السل الإيجابية حتى نتمكن من أن نكون أكثر كفاءة بكثير، مما يدعم المتخصصين لدينا لتقديم الرعاية بتكلفة أقل".