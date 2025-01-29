"الجينوم الإماراتي" : وقاية مبكرة ومسبقة من السرطان

كما قدمت M42، بالتعاون مع وزارة الصحة، فحصاً صحياً قبل الفحص الطبي يتضمن إعطاء استبيانات للمرضى قبل مقابلة الطبيب. وبينما ينتظرون، يمكنهم الإجابة على أسئلة تغطي مواضيع مختلفة بما في ذلك نومهم وعافيتهم، وفقًا للدكتورة ليلى عبد الوارث، الرئيس التنفيذي للتشخيص في M42. وبناءً على هذه الإجابات، يتنبأ الذكاء الاصطناعي بالمشاكل الطبية المحتملة التي قد يصاب بها المريض في المستقبل.