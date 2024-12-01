الجيل Z من المغتربين: هوية مختلطة وجذور في الإمارات
لطالما اعتبر "آرون جيمس" البالغ من العمر 23 عاماً الإمارات موطنه. وُلد لأبوين فلبينيين في الشارقة وقضى معظم حياته في البلاد. تشكلت هويته من خلال ثقافته الفلبينية والبيئة المتعددة الجنسيات في الإمارات العربية المتحدة.
وقال جيمس لصحيفة خليج تايمز: "أشعر أنني أتواصل مع الناس ليس فقط على مستوى الجنسية أو العرق، ولكن بالنسبة لي يتعلق الأمر أكثر بالتنشئة الثقافية المماثلة"، مشيراً إلى أن هذا الشعور يعكس تحولاً بين الجيل الأصغر من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة، الذين يشكلون هويات تتجاوز حدود تقاليد آبائهم.
كانت رحلة والده إلى الإمارات العربية المتحدة شبيهة برحلات العديد من الأشخاص الذين جعلوا من الدولة موطنهم. في البداية، لم يكن والداه يعرفان أحداً، لذا كان العثور على فلبينيين آخرين في نفس القارب مثلهم أمراً بالغ الأهمية.
ولعبت كنيسة النصر في الشارقة، التي يأتي إليها أغلبية من الفلبينيين، دوراً كبيراً. فقد كانوا يستضيفون حفلات عشاء جماعية في شقتهم، وينظمون نزهات مجتمعية في الحديقة، ويساعدون المقيمين الفلبينيين الجدد على التكيف مع الحياة في الإمارات العربية المتحدة.
ورغم أن جيمس يدرك أن هذه ظاهرة طبيعية وأن وجود أشخاص مثله حوله يمنحه شعوراً بالراحة، فإن تجربته الشخصية تختلف تمام الاختلاف. فهو يشعر بالانتماء إلى دولة الإمارات فقط، وليس إلى أي مكان آخر.
إلى جانب جيمس، تشعر "لانا أميني" (23 عاماً) و"نيدي كوثاري" (21 عاماً) بنفس الشعور. ولأنهما تنتميان إلى ثقافة ثالثة، فإن شعورهما بالذات والوطن متجذر بعمق في الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة لجيمس، هذا يعني الاستمتاع بمذاق الشاورما أو المناقيش الطازجة، أو ركوب الدراجات مع عائلته عبر المساحات الخضراء في حديقة المجاز، أو تكوين صداقات مع جنسيات مختلفة.
الهوية المختلطة
من ناحيتها، عاشت أميني طوال حياتها في منطقة القرهود بعد أن انتقل والداها إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2002. وكانت الأماكن المفضلة لديها عندما كانت طفلة هي الأراجيح في الحديقة القريبة أو في الممرات الطويلة في متجر"تويز أر أس" Toys R Us.
التحقت بمدرسة ذات توجه دولي، حيث كان الجميع تقريباً يتحدثون الإنجليزية طوال الوقت. وفي بعض الحالات، لم يكن الطلاب العرب في صفها يعرفون اللغة العربية على الإطلاق.
"كانت الحياة متنوعة للغاية ومتعددة الثقافات، ولكن بصراحة، كنت أخفي الأجزاء العربية من شخصيتي"، اعترفت أميني. كانت هذه الفجوة التي واجهتها في سنوات مراهقتها المبكرة، وكانت السبب وراء عدم شعورها بأنها سورية بما يكفي عندما كانت تزور دمشق خلال الصيف.
وأضافت: "كانت هناك منافسة بيني وبين أخواتي الأكبر سناً حول من هي السورية أكثر. وقد أثر ذلك على هويتي لأن كل شيء في ذلك الوقت كان يدور حول محاولة التأقلم".
كانت أميني، التي كانت تتعرض للسخرية بسبب لهجتها الأمريكية، تضطر إلى التفكير عشر مرات قبل الإدلاء بنكتة أو نطق كلمة عربية قد تكون غير صحيحة، وكانت تشعر بضغط هائل لكي تكون "سورية قدر الإمكان".
ومع تقدمها في السن، وانتقالها إلى الجامعة، وإيجاد وطنها كسورية في الإمارات العربية المتحدة، تطورت مشاعرها.
وأضافت أميني: "أشعر الآن بالفخر لكوني عربية هنا. ولأننا في الخليج، فإن قيمي السورية سائدة ومتداخلة أيضًا، ولهذا السبب ليس من الصعب عليّ التأقلم".
"الوطن هو دبي"
إلى جانب جيمس وأميني، نشأت " نيدي كوثاري" أيضًا في دبي وتعتبرها موطنها. أمضت السنوات القليلة الأولى من حياتها في ديرة. كانت طفولتها مليئة بطعم تجميد الدماغ الحلو من ميني ميلتس، وأصوات الموسيقى والضحك في مدينة المرح الرائعة وإحساس نسيم البحر أثناء التزلج على الجليد على شاطئ جميرا.
"عندما أفكر في نشأتي هنا، أفكر في حلبة النصر للتزلج على الجليد وعروس دمشق ومشاهدة المهرج الأصفر يتسلق صعودًا وهبوطًا وصعودًا وهبوطًا في لامسي بلازا"، تذكرت نيدي.
إنها تزور الهند بشكل متكرر، وهي تستمتع بهذه الرحلات تمامًا لأنها تشكل جزءًا من طريقتها في البقاء على اتصال بشعبها وثقافتها.
"لكن في بعض الأحيان، يشعر والداي في النهاية بأنهما يرغبان في العودة إلى الوطن"، كما قالت. "وهذا الوطن هو دبي".
هاجر والدا كوثاري إلى الإمارات العربية المتحدة منذ 29 عامًا. وقضيا أغلب هذه الفترة في المناطق السكنية في دبي القديمة، مثل ديرة وبر دبي. لذلك، تمكن كوثاري من إقامة علاقات مدى الحياة وبناء شعور بالانتماء للمجتمع حول هذا الموضوع.
"كنا نحتفل بعيد ديوالي وعيد هولي مع أصدقائي في المبنى. وحتى في المدرسة، كانوا يبذلون الجهد للتأكد من أن جميع الهنود يشعرون بأنهم ممثلون لأننا كنا نرتدي ملابس مناسبة لعيد ديوالي تمامًا كما نفعل في الأعياد الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، قالت.
"ليس هنا بالكامل، ولا هناك"
ومع ذلك، لا تزال هوية كوثاري تتسم بالشعور بأنها "ليست هنا بالكامل، وليست هناك بالكامل". وقالت: "لقد ولدت في دبي، وستظل دائمًا موطني، لكنني لن أكون إماراتية أبدًا".
وهي لا تشعر بأنها هندية بالكامل لأنها تعتقد أن العيش بعيدًا عن الهند يجعلها بطبيعة الحال أكثر اتساعًا وحداثة.
وأشار كوثاري إلى أن "الأمر غريب لأنني لست منفصلاً تماماً عن الثقافة الإماراتية. فأنا أفهم القليل من اللغة العربية، وأتفهم روح الدعابة لديهم وثقافة القهوة لديهم".
وتعتقد كوثاري أيضًا أن الثقافتين متشابهتان جدًا في بعض النواحي، لأنهما تقدران الأسرة والدين والتقاليد، وهذا ما تعتقده هي أيضًا.
ويردد جيمس هذا الشعور، مسلطًا الضوء على أنه كان يشعر في مرحلة ما بأنه غريب بين الفلبينيين.
وقال "عندما كنت أصغر سنا، كنت أواجه صعوبة في بعض الأحيان في التواصل مع الفلبينيين الآخرين، وخاصة أولئك الذين انتقلوا إلى هنا مؤخرًا"، مضيفًا: "كانت هناك فترة سألني فيها أحدهم عما إذا كنت أشعر بالخجل من كوني فلبينيًا لمجرد أنني لا أتحدث التاغالوغية بشكل مثالي".
إحساس أكثر سلاسة بالذات
ومع ذلك، بدلاً من الشعور بالضغط من أجل التوافق، تبنى جيمس إحساسًا أكثر مرونة بالذات. وقال: "الثقافة ليست ثابتة".
"يتغير الأمر مع مرور الوقت، وهذا أمر طبيعي. على سبيل المثال، لدى عائلتي لمساتها الخاصة في التقاليد، مثل قيام والدتي بإعداد معكرونة أدوبو بالدجاج بدلاً من تقديمها مع الأرز. قد يقول البعض إنها ليست أصلية، لكن بالنسبة لي، فهي لا تزال فلبينية، ولكن بطريقة جديدة"، أضاف جيمس.
وتعترف أميني أيضًا بأن هويتها السورية اتخذت شكلاً جديداً حتمياً، وهو شكل يبدو فريداً من نوعه بالنسبة لتجربتها في الإمارات العربية المتحدة.
"أخشى أن أنقل نسخة مخففة من هويتي السورية إلى أطفالي وأشعر أن هذا أمر لا مفر منه كوني طفلة ثقافة ثالثة. لكن هذا أمر طبيعي لأنني سأحمل معي أجزاء من ثقافتي التي أحبها"، قالت لانا أميني، مضيفة: "معاملة الضيوف بمثل هذا اللطف، وحسن التصرف، وتقدير الأسرة. إن آداب السلوك الاجتماعي والمسؤولية أمران مهمان للغاية بالنسبة لنا".
إن الجزء المهم الآخر من ثقافتها الذي ترغب في الحفاظ عليه هو قيمة التواضع والعمل الخيري الدائم.
وفي الوقت نفسه، قال جيمس إنه اعتاد أن يمزح مع والدته قائلاً إن هناك احتمالاً بنسبة 80 في المائة أنه لن يتزوج من كابايان (فلبينية)، وذلك ببساطة بسبب التعدد الثقافي هنا.
بالنسبة لجيمس، يكمن الجمال في إيجاد طرق لدمج التقاليد في إطار أوسع وأكثر شمولاً. وأشار إلى أن "مفهوم بايانيان (تعزيز الحب والترابط والأسرة) لا يجب أن يكون حصريًا للفلبينيين. إنه يتعلق بمساعدة بعضنا البعض والدفاع عن بعضنا البعض".
ومن ثم فإن قضية الحفاظ على الثقافة التي تواجه هذا الجيل سوف تؤدي إلى تطور التقاليد التي تتجاوز حدود الجنسية.