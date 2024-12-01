الجيل Z من المغتربين: هوية مختلطة وجذور في الإمارات

بالنسبة لجيمس، يكمن الجمال في إيجاد طرق لدمج التقاليد في إطار أوسع وأكثر شمولاً. وأشار إلى أن "مفهوم بايانيان (تعزيز الحب والترابط والأسرة) لا يجب أن يكون حصريًا للفلبينيين. إنه يتعلق بمساعدة بعضنا البعض والدفاع عن بعضنا البعض".