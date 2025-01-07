الجيل زد بالإمارات يستثمرون في العملات الرقمية لمواجهة تحديات التقاعد والتضخم
بدأ الجيل الأصغر في سوق العمل في التفكير بالفعل في مدخرات التقاعد، والتعبير عن قلقه بشأن دخل التقاعد في المستقبل. الكثير منهم يوجهون أنظارهم إلى العملات الرقمية كوسيلة لتوليد دخل إضافي.
وعلى الرغم من بعض التراجع في معدلات التضخم، فإن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم لا يزال يفرض عبئاً كبيراً على الناس، وخاصة الجيل "زد"، الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن الاستقرار المالي.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة بلاك روك لمسح التقاعد، فإن 69% من أفراد الجيل "زد" يشعرون بالقلق بشأن "انتهاء مدخراتهم التقاعدية".
وتحدثت صحيفة الخليج تايمز مع مجموعة متنوعة من المغتربين لاستكشاف الأسباب وراء هذه المخاوف.
وقال عبد المالك افتخار، طالب التمويل في جامعة ولونجونج: "لقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير على مستوى العالم، وحتى في دبي، شهد معدل التضخم ارتفاعاً مستمراً خلال السبع أو الثماني سنوات الماضية. وبالنظر إلى المنافسة الشديدة في دبي، يشعر العديد من أفراد الجيل زد أن كسب المال أصبح أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك، يعتقد معظمهم أنه بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى التقاعد في منتصف الخمسينات أو الستينات من عمرهم، فإن مزيجاً من التضخم المتزايد وصعوبة كسب المال سيتركهم بدون مدخرات كافية للتقاعد."
"أنا شخصياً أدير نفقاتي بعناية. العديد من النفقات التي نتحملها اليوم هي في الواقع غير ضرورية سواء كانت خروجات غير مخطط لها أو مشتريات عشوائية بين الحين والآخر."
وشدد الشاب البالغ من العمر 20 عاماً على أن إدارة الأموال بحكمة أمر ضروري منذ البداية، وتجنب القرارات المالية المتسرعة أو غير الحكيمة أمر بالغ الأهمية.
الأعمال الجانبية شائعة
"إن استكشاف الأعمال الجانبية قد يساعد أيضاً في تحسين الاستقرار المالي. على سبيل المثال، بدأت شركة إنتاج إعلامي كمصدر ثانوي للدخل."
بالإضافة إلى ذلك، قام بتخصيص بعض مدخراته لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
"في حين أن استثماري في صناديق الاستثمار المتداولة محدود، فقد ركزت بشكل أساسي على صناديق المؤشرات مثل إس آند بي ٥٠٠ (S&P 500).أعتقد أنه بدلاً من ترك أموالي في حساب مصرفي خصوصاً عندما أعلم أنني لن أحتاج إليها فمن الأفضل أن أستثمرها في صندوق، حيث يمكنني أن أرى زيادة سنوية في القيمة تتراوح بين 5-7 في المئة."
وأكد افتخار أن أنواعاً مختلفة من المنتجات الاستثمارية والأدوات المالية التي كانت غير مألوفة نسبياً في زمن والديه أصبحت الآن مفهومة على نطاق واسع.
"عندما أقارن نفسي بالجيل الأكبر سناً، وخاصة والدي، أشعر أنني أكثر حكمة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية. عندما كان والدي في العشرينيات من عمره، كان تركيزه الأساسي على كسب المال، وتأمين وظيفة مستقرة، وضمان رفاهية الأسرة. علاقتنا بالمال مختلفة. يتعمق العديد من أفراد الجيل زد في هذه الموضوعات في وقت مبكر، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى المعلومات والموارد المتاحة في متناول أيدينا."
وأكد قيس أبو قطيش، طالب الهندسة الصناعية في الجامعة الأميركية في الشارقة، أنه على الرغم من أن العديد من أفراد الجيل زد يشعرون بالقلق بشأن مصادر الدخل المستقبلية، إلا أنهم يتمتعون بميزة على الأجيال السابقة بسبب قدرتهم على الوصول إلى كمية هائلة من المحتوى.
العملات المشفرة تكتسب شعبية بين الجيل زد
"أنا شخصياً أشعر بالقلق بشأن التقاعد لأنني أشعر الآن بصعوبة بالغة في كسب المال، وتأمين وظيفة، والادخار بشكل فعال. لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد تجميع ما يكفي لإعالتنا في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت فرص العمل نادرة، ولم تعد الشهادة وحدها تضمن النجاح بسبب سوق العمل المتطور"، كما قال الشاب البالغ من العمر 19 عاماً.
وأكد المغترب الفلسطيني أن جيلهم شهد آثار التضخم بمرور الوقت، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. "لكن مع ذلك، هناك اليوم المزيد من الخيارات للاستثمار، مثل العملات المشفرة أو الخيارات الأكثر تقليدية مثل الذهب أو الأسهم أو الأراضي أو العقارات، وكلها يمكن أن تزيد قيمتها بمرور الوقت.
وأضاف: "يمكننا أن نتعلم من أخطاء الآخرين السابقة وأن نغتنم الفرص لكسب المال عبر الإنترنت. كما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً رئيسياً في فهمنا لكيفية تحسين أنفسنا واتخاذ قرارات مالية مستنيرة. كما أشعر أن الجيل زد أكثر استباقية في التفكير في التقاعد، في وقت أبكر بكثير من الأجيال الأكبر سناً. لدينا وصول أفضل إلى الثقافة المالية من خلال المنتديات والموارد المختلفة".
كما اتفقت تيجاسفي سانديب جورجار، المسوقة للأزياء في روشان، مع المخاوف المتزايدة بشأن الادخار والتقاعد، وخاصة بين جيل الشباب.
قالت الشابة البالغة من العمر 22 عاماً: "ارتفاع أسعار السلع وارتفاع الإيجارات، أمر مزعج حقاً ومثير للقلق. للتغلب عليه، أشعر أن الكثير من الناس في جيلي بدأوا في الاستثمار في العملات المشفرة. أنا شخصياً أفعل ذلك وهي منصة جيدة لادارة النفقات. إذا استثمرت لفترة أطول من الوقت، فيمكن للمرء الاستفادة منها ".
الخوف من الذكاء الاصطناعي
كما تحدثت الطالبة السابقة بجامعة أميتي عن القلق الذي يشعر به زملاؤها. قالت: "أرى العديد من زملائي الأصغر سناً الذين يشعرون بالقلق حيال اختيار مجال دراستهم لأنهم يعتقدون أن أي شيء قد يسوء بسبب الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التفوق على الموظفين واستبدال الأدوار التقليدية. لذلك، تعتبر إكس آر بي (XRP) والعملات المشفرة بمثابة خطة بديلة. الحظ أيضاً عامل مؤثر في هذه الأمور."
وفي مقارنة بين عقليات الأجيال، قالت المغتربة الهندية: "كان والداي يؤمنان بالادخار وخفض النفقات. وأشعر أن الجيل الأكبر سناً كان لديه عقلية الطبقة المتوسطة حيث كانوا يدخرون لتقاعدهم. لقد تغير هذا بالنسبة لنا. نحن نؤمن بالاستثمار أكثر بكثير".
وأشارت أيضاً إلى أنه "لمواجهة هذه المخاوف، لاحظت أيضاً أن العديد من الأشخاص في جيلي يعملون في وظيفتين أو ثلاث، وقد تكون أنواعاً مختلفة من المهام الحرة."