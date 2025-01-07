الجيل زد بالإمارات يستثمرون في العملات الرقمية لمواجهة تحديات التقاعد والتضخم

وقال عبد المالك افتخار، طالب التمويل في جامعة ولونجونج: "لقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير على مستوى العالم، وحتى في دبي، شهد معدل التضخم ارتفاعاً مستمراً خلال السبع أو الثماني سنوات الماضية. وبالنظر إلى المنافسة الشديدة في دبي، يشعر العديد من أفراد الجيل زد أن كسب المال أصبح أكثر صعوبة. ونتيجة لذلك، يعتقد معظمهم أنه بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى التقاعد في منتصف الخمسينات أو الستينات من عمرهم، فإن مزيجاً من التضخم المتزايد وصعوبة كسب المال سيتركهم بدون مدخرات كافية للتقاعد."