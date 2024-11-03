الجيل "زد"يفضل التوازن والصحة العقلية في مكان العمل

قال سوني عبد المحسن، الشريك المؤسس لوكالة الإعلانات الإبداعية Awkward Ads و199X Digital، إن أفراد الجيل Z يقدرون حريتهم ومرونتهم أكثر من أي شيء آخر. وقد وجد طريقة لاستخدام هذا لخلق وضع مربح للجانبين. وقال: "من خلال مطابقة تجربة جيل الألفية مع حماسة جيل Z، قمنا ببناء إعداد هجين، وخلق مساحة حيث تزدهر الخبرة والآفاق الجديدة معًا". "من خلال التعاون والدعم المتبادل، نمت 199X من فريق مكون من ثلاثة أفراد إلى مجموعة ديناميكية تضم أكثر من 40 فردًا موهوبًا من جيل Z. إنهم صريحون ومدفوعون، وهم على وجه التحديد نوع الأفراد الذين يزدهرون في مساحة تدافع عن مساهماتهم الفريدة".