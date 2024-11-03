الجيل "زد"يفضل التوازن والصحة العقلية في مكان العمل
غالبًا ما تلقى أفراد الجيل Z سمعة سيئة لكونهم غير محترفين ويصعب التعامل معهم في مكان العمل، ولكن إلى أي مدى هذا صحيح؟
هؤلاء الشباب، الذين لديهم نظرة فريدة جذرية للحياة، وأولويات مختلفة تمامًا عن الأجيال السابقة، ولغة صعبة الفهم، يعيدون كتابة الوضع الراهن في عدة جوانب.
وتحدث خبراء لصحيفة خليج تايمز عن كيفية قيام الجيل Z بتحويل مكان العمل، واستخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للتقدم للوظائف وإعطاء الأولوية لصحتهم العقلية على الرواتب الأعلى.
وقال خبير الموارد البشرية محمد أنيس المقيم في دبي: "هذا جيل تخرج خلال جائحة كوفيد. بالنسبة لهم، الراتب ليس الجانب الأكثر أهمية. إنهم يريدون التوازن بين العمل والحياة والصحة العقلية الجيدة. لذا، تواجه الشركات والمؤسسات صعوبات في فهم جيل Z لأن وجهات نظرهم تختلف. بالنظر إلى أنهم مستقبل مكان العمل، أعتقد أن الشركات بحاجة إلى التطور".
أظهرت دراسة استقصائية دولية أجريت مؤخرا أن ستة من كل عشر شركات طردت خريجا جامعيا حديثا وظفته هذا العام، إما بسبب الافتقار إلى الحافز أو الاحترافية أو بسبب ضعف مهارات التواصل.
كانت صاحبة الأعمال "أوما باتاتيريباد" واحدة من أولئك الذين طردوا أفراد الجيل Z بعد توظيفهم. وقالت: "بعضهم غير محترفين للغاية، وغالبًا ما يأتون إلى المكتب متأخرين ويفشلون في الوفاء بالمواعيد النهائية. كان هناك أيضًا مستوى معين من الاستحقاق، وكان من الصعب تحمله. ومع ذلك، لدي بعض موظفي الجيل Z الذين يتمتعون باحترافية شديدة ويخرجون بأفكار إبداعية حقًا. لذلك، لا أعتقد أنه من العدل أن نرسم الجيل بأكمله بنفس الفرشاة".
عندما نشرت إعلان توظيف لوكالتها للتسويق الرقمي Xite Live، تقدم العديد من أفراد الجيل Z بطلبات التوظيف، وإن كان ذلك باستخدام رابط إلى ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من السيرة الذاتية. وقالت: "بالنسبة لمجال عملي، من المقبول مشاركة ملف شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعتقد أن دور السيرة الذاتية التقليدية أصبح عتيقًا. ومع ذلك، يبدو أن هذا هو الاتجاه الشائع بين الشباب للتقدم بطلبات التوظيف باستخدام ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الأدوار التقليدية للغاية".
صفات فريدة
يقول بعض الخبراء إن الجيل الأصغر سناً يجلب العديد من الصفات الفريدة إلى مكان العمل. قالت أنورادها تشالو، رئيسة قسم الموارد البشرية والثقافة في بروبرتي فايندر: "إن رغبتهم في المساهمة في الصالح العام ملهمة للغاية وشاملة لتشمل الفوائد طويلة الأجل للمجتمعات التي هم جزء منها، سواء كانت أجندة المناخ العالمي أو المسؤولية الاجتماعية للشركات". "إنهم لا يخشون التعبير عن آرائهم. وباعتبارنا مؤسسة تضع التكنولوجيا في المقام الأول، فإن هذا يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لنا، حيث نواصل بناء مكان عمل صديق للشباب".
قال سوني عبد المحسن، الشريك المؤسس لوكالة الإعلانات الإبداعية Awkward Ads و199X Digital، إن أفراد الجيل Z يقدرون حريتهم ومرونتهم أكثر من أي شيء آخر. وقد وجد طريقة لاستخدام هذا لخلق وضع مربح للجانبين. وقال: "من خلال مطابقة تجربة جيل الألفية مع حماسة جيل Z، قمنا ببناء إعداد هجين، وخلق مساحة حيث تزدهر الخبرة والآفاق الجديدة معًا". "من خلال التعاون والدعم المتبادل، نمت 199X من فريق مكون من ثلاثة أفراد إلى مجموعة ديناميكية تضم أكثر من 40 فردًا موهوبًا من جيل Z. إنهم صريحون ومدفوعون، وهم على وجه التحديد نوع الأفراد الذين يزدهرون في مساحة تدافع عن مساهماتهم الفريدة".
نظرة الجيل Z
عندما تخرج يوسف من الجامعة، توقع أن تكون أماكن العمل "جدية بشكل نمطي" وأن يكون لها "بيئات رتيبة". ومع ذلك، عندما انضم إلى وظيفته الحالية في وكالة Current Global، شعر بالارتياح لإيجاد مساحة إبداعية وجذابة. وأضاف أن العديد من أصدقائه يواجهون نوعًا مختلفًا من التحدي. وقال: "المشكلة التي يواجهها أصدقائي وعائلتي من الجيل Z هي صعوبة الحصول على تلك الوظيفة الأولية".
وأضاف أن ليس كل شخص يبحث عن وظيفة آمنة بدوام كامل مثله. وقال: "لدي بعض الزملاء الذين أصبحوا مؤثرين ويستخدمون حساباتهم على Instagram لعرض أعمالهم ووسيلة لتطوير حياتهم المهنية وجذب فرص العمل".
وقالت آستا تشوراسيا، وهي من أفراد الجيل Z انضمت مؤخرًا إلى سوق العمل، إنها على الرغم من أنها لا تعرف أي زميل لها تم فصله بسبب افتقاره إلى الاحتراف، إلا أنها تدرك التحديات. وأضافت: "الأمر الأساسي بالنسبة للجيل Z هو فهم أن الرغبة في التعلم والاحترافية يقطعان شوطًا طويلاً. الأمر لا يتعلق بمعرفة كل شيء، بل يتعلق بالاستعداد لتعلم كل شيء".
وقالت إنها أعدت نفسها للتكيف مع آداب العمل. وأضافت: "لقد قمت بالتدريب قبل تخرجي، وهذا ساعدني بالتأكيد في رسم الصورة الحقيقية. كما قمت أيضًا بدورات تدريبية في التحدث أمام الجمهور والقيادة والإدارة، وهو ما أضاف بالتأكيد إلى استعدادي لمكان العمل".