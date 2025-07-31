"الجوجيتسو الإماراتي" ينعى مدربه "أوليفر جيديس"

أوليفر، البالغ من العمر 41 عامًا، أحد أبرز مصارعي الجوجيتسو البرازيلي في المملكة المتحدة، حصل على الحزام الأسود من الدرجة الرابعة من الفنان القتالي الشهير روجر جرايسي قبل أسبوعين فقط. وقد حقق مراكز متقدمة في بعضٍ من أعرق مسابقات الجوجيتسو البرازيلي حول العالم، وكان منافسًا ومدربًا وحكمًا نشطًا.