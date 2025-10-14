"الجميع مسؤول".. شرطة الإمارات تؤكد: الأمن السيبراني يبدأ بالوعي الشخصي

في عصر رقمي تتزايد فيه التهديدات السيبرانية تعقيداً يوماً بعد يوم، دعا المسؤولون الإماراتيون المقيمين إلى تحمل مسؤولية شخصية أكبر لحماية أنفسهم عبر الإنترنت.

جاءت هذه الدعوة كرسالة رئيسية خلال جلسة بعنوان "استخبارات التهديدات 2.0: رؤى آنية للأيام الـ 180 المقبلة" ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، حيث أكد قادة الأمن السيبراني أن الحماية من الجرائم الإلكترونية تبدأ أيضاً بالوعي الفردي، لأنها مسؤولية مشتركة.

مقارنة باليقظة في زمن كورونا

حثّ المقدم الدكتور حمد خليفة النعيمي، رئيس قسم الاتصالات في شرطة أبوظبي، الجمهور على البقاء في حالة تأهب وتحمل مسؤولية سلامتهم السيبرانية. وقال: "كل شخص مسؤول عن حماية نفسه من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية"، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين لا يزالون يقللون من شأن مدى تأثير هذه الجرائم عليهم.

وفي سياق المقارنة مع اليقظة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ذكّر النعيمي الجمهور برسالة سابقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وقال النعيمي: "خلال جائحة كورونا، قال رئيسنا: 'الجميع مسؤول'. الحكومة وفرت الدواء والسلامة والأمن والتطبيق، لكن كان على المجتمع أيضاً أن يتصرف بمسؤولية لمنع انتشار الفيروس."

وأضاف: "وبالمثل، الجميع مسؤول عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني. سلطات إنفاذ القانون والحكومات تقوم بدورها — بإنشاء مواقع مجتمعية، ومشاركة المعلومات، وتقديم الدعم — ولكن على الأفراد أيضاً تثقيف أنفسهم. لا تنقروا على روابط مجهولة."

كما أعرب النعيمي عن قلقه بشأن تقاعس الشركات عن الاستثمار الكافي في الأمن السيبراني. وقال: "وفقاً لمقال صادر عن (KPMG)، أقل من اثنين في المائة من الرؤساء التنفيذيين على استعداد للإنفاق الكافي على حلول الأمن السيبراني. هذه قضية أخرى نواجهها."