الجمعية الهندية في الإمارات تطلب توضيحا بشأن قواعد حمل الذهب

عندما صدر إشعار قواعد حمل الذهب عام ٢٠١٦، كان سعر الذهب عيار ٢٢ قيراطًا حوالي ٢٥٠٠ روبية (١٠٤ دراهم)، وفقًا للمذكرة. إلا أن أسعار الذهب تضاعفت الآن بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز ٤٠٠ درهم. هذا يعني أن قيمة ٤٠ غرامًا من الذهب الآن تزيد عن ١٦ ألف درهم، وقيمة ٢٠ غرامًا من الذهب عيار ٢٢ قيراطًا تزيد عن ٨ آلاف درهم.