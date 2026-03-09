الجمعة 20 مارس موعدا محتملا لأول أيام عيد الفطر في الإمارات

وفيما يخص عطلة عيد الفطر في دولة الإمارات، فقد تم الإعلان عن العطلات لكل من القطاعين الخاص والحكومي؛ ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن عطلة موظفي القطاع الخاص ستمتد من الخميس 19 مارس إلى السبت 21 مارس، وأوضحت السلطات أنه إذا استمر شهر رمضان لمدة 30 يوماً، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص لتشمل يوم الأحد 22 مارس، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارات. أما بالنسبة للجهات الحكومية الاتحادية، فستبدأ عطلة عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس.