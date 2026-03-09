الجمعة 20 مارس موعدا محتملا لأول أيام عيد الفطر في الإمارات

توقع مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له أن رؤية هلال شهر شوال يوم الأربعاء 18 مارس مستحيلة، مما يجعل يوم الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر في دولة الإمارات وعدة دول أخرى، حيث ذكر المركز أن الرؤية مستحيلة في ذلك اليوم نظراً لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وهو ما يعني أن شهر رمضان سيكمل عدته ثلاثين يوماً.
بالنسبة للدول الأخرى التي ستبحث عن الهلال في 19 مارس، فإن الرؤية هي:
غير ممكنة من الجزء الشرقي من العالم
ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال إفريقيا
ممكنة بصعوبة بالغة بالعين المجردة من غرب أوروبا وغرب إفريقيا
ممكنة بسهولة نسبية بالعين المجردة من معظم أمريكا الشمالية.
وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول يوم الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر لديهم، ولكن نظراً لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من مساحات واسعة من العالم الإسلامي، فإنه من المتوقع أيضاً أن تعلن عدد من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس، ليكون يوم السبت 21 مارس هو أول أيام عيد الفطر بالنسبة لها.
وبحسب المركز فإن أقل قيم مسجلة لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كانت:
مكث الهلال: 29 دقيقة. يشير هذا إلى المدة التي يظل فيها الهلال مرئياً فوق الأفق
عمر الهلال: 15 ساعة و 33 دقيقة
المسافة الزاوية عن الشمس: 7.6 درجات.
ومع ذلك، فإن تجاوز أي من هذه القيم لا يكفي للرؤية، حيث أن هذه العوامل مترابطة ويجب دراستها معاً، كما أوضح الفلكيون في الإمارات.
وفيما يخص عطلة عيد الفطر في دولة الإمارات، فقد تم الإعلان عن العطلات لكل من القطاعين الخاص والحكومي؛ ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن عطلة موظفي القطاع الخاص ستمتد من الخميس 19 مارس إلى السبت 21 مارس، وأوضحت السلطات أنه إذا استمر شهر رمضان لمدة 30 يوماً، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص لتشمل يوم الأحد 22 مارس، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الإمارات. أما بالنسبة للجهات الحكومية الاتحادية، فستبدأ عطلة عيد الفطر يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس.