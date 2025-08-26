الجمعة.. إجازة رسمية لموظفي الحكومة بالإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف

ويأتي هذا الإعلان بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول يوم السبت 23 أغسطس. وأكد هذا الاكتشاف الذي توصل إليه مركز الإمارات الفلكي أن شهر صفر سيكون 30 يومًا وأن الشهر الثالث في التقويم الهجري سيبدأ يوم الاثنين 25 أغسطس، مما يؤدي إلى مولد النبي (صلى الله عليه وسلم). الذي يصادف 12 ربيع الأول من كل عام – الموافق 5 سبتمبر/أيلول.