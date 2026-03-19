الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات ودول الخليج بعد ثبوت رؤية الهلال

تم رصد هلال شهر شوال في أبوظبي يوم الخميس 19 مارس 2026، مما يعني أن غداً الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلن مركز الفلك الدولي في الإمارات أن الهلال شوهد في تمام الساعة 5:10 مساءً من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز في أبوظبي.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت رسمياً في وقت سابق أن العيد سيبدأ يوم الجمعة، بعد تعذر رؤية الهلال مساء الأربعاء.
كما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين، أن أول أيام عيد الفطر سيكون الجمعة 20 مارس، بينما تجتمع لجنة تحري الهلال في سلطنة عمان مساء الخميس 19 مارس.
القطاع الحكومي: سيستمتع موظفو القطاع العام في الإمارات بإجازة لمدة 4 أيام، تمتد من الخميس 19 مارس حتى الأحد 22 مارس.
القطاع الخاص: يحصل موظفو القطاع الخاص على إجازة لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت، على أن يستأنف الموظفون الذين يعملون عادة أيام الأحد دوامهم في 22 مارس.