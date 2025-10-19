الجسمي وعبد الواحد يحيان حفل عيد الاتحاد في خورفكان

يستعد مدرج خورفكان لاستضافة احتفال مبكر بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات هذا العام، حيث سيحيي اثنان من أبرز نجوم الغناء الخليجي حفلاً غنائياً في المدرج الروماني الطابع الشهر المقبل.
في يوم 29 نوفمبر، سيصعد إلى المدرج كل من الفنانين حسين الجسمي وفؤاد عبدالواحد، في ليلة مفعمة بالفخر الوطني واستحضار مسيرة تاريخ دولة الإمارات.
سيؤدي الفنان حسين الجسمي، المعروف بغنائه بعدة لهجات عربية وبشعبيته الكبيرة في أنحاء العالم العربي، مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل الذي يأتي ضمن احتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد لعام 2025.
أما الفنان فؤاد عبدالواحد، الذي يُعرف بأغانيه الخليجية المحبوبة، فقد نجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة من خلال أعماله الموسيقية المتنوعة التي تجمع بين الإحساس والكلمة الراقية.
تتوفر تذاكر الحفل عبر منصة بلاتينيوم ليست (Platinumlist).
ويستمد مدرج خورفكان تصميمه من العمارة الرومانية القديمة، وقد أصبح خلال فترة وجيزة من أبرز المعالم الثقافية والسياحية في الإمارة، إذ يمتد على مساحة تزيد عن 1,700 متر مربع ويتسع لأكثر من 3,500 متفرج.
تحتفل دولة الإمارات بـ عيد الاتحاد في مطلع ديسمبر من كل عام إحياءً لذكرى الاتحاد التاريخي للإمارات السبع الذي تم في الثاني من ديسمبر عام 1971.