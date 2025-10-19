الجسمي وعبد الواحد يحيان حفل عيد الاتحاد في خورفكان

أما الفنان فؤاد عبدالواحد، الذي يُعرف بأغانيه الخليجية المحبوبة، فقد نجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة من خلال أعماله الموسيقية المتنوعة التي تجمع بين الإحساس والكلمة الراقية.