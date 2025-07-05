"الجراح مفتوحة": دبلوماسي إماراتي يدعو للحوار للوصول إلى السلام القائم على العدالة

أكد دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى على ضرورة وجود أفق سياسي يضع الأساس لسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط الذي وصفه بأنه منطقة "لا تزال في أزمة".

وتأتي تصريحات الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تبذل فيه جهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 21 شهراً بين إسرائيل وحماس.

وقالت حركة حماس إنها ردت "بروح إيجابية" على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وأنها مستعدة للدخول في محادثات بشأن تنفيذ الاتفاق الذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات بشأن إنهاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وافقت على "الشروط اللازمة لإتمام" وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

"الجراح مفتوحة"

وقال قرقاش في معرض شرحه لرؤيته لما يجري في المنطقة: "المنطقة لا تزال في أزمة، وجراحها مفتوحة، ورياح المواجهة تهب من كل حدب وصوب".

وفي تصريحات أخرى تؤكد موقف الإمارات الثابت في دعم الدبلوماسية والحكمة، أكد سموه أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تقدم مخرجاً من الأزمات في المنطقة.

وأضاف أن الحوار الذي تقوده دول الشرق الأوسط هو الحل الأمثل.

وأوضح أن المنطقة بحاجة إلى سلام يحترم السيادة، ويحقق "الاستقرار والرخاء الذي نسعى إليه جميعا".

وأشار الدبلوماسي الإماراتي إلى التكلفة الباهظة التي دفعتها المنطقة نتيجة ما أسماه "ضعف مؤسسات الدولة وهيمنة الأيديولوجية وهيمنة الميليشيات على قرارات الحرب والسلم".

خلال اجتماع عقد مؤخرا في أبو ظبي، ناقش سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الجهود الدولية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.