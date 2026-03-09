الجراحة الروبوتية.. مسار وافدة في دبي لاستعادة السيطرة على حياتها بعد صدمة السرطان

عندما أُخبرت "شابينا تشودري" بإصابتها بسرطان الثدي، كان من المفترض أن يكون ذلك اليوم يوم احتفال؛ لكن بدلاً من ذلك، كانت ذكرى زواجها الحادية والعشرون هي اللحظة التي تحولت فيها مسار حياتها. تتذكر المعلمة المقيمة في دبي قائلة: "بصراحة، لم تكن لي ردة فعل في البداية، ولكن عندما ذكروا العلاج الكيميائي، بدأت الدموع تنهمر. عندها فقط أصبح الأمر حقيقة واقعة".
في سن الرابعة والأربعين، كانت تشودري تعتبر نفسها بصحة ممتازة. وبصفتها معلمة علوم، واظبت على الفحوصات الروتينية وتصوير الثدي بالأشعة (الماموجرام)، بما في ذلك مراقبة كتلة كانت في السابق حميدة. لكن شهوراً من الضغط العاطفي الشديد — أثناء رعاية والدتها خلال نوبة ذهانية حادة في المملكة المتحدة — تركتها مستنزفة جسدياً ونفسياً. تقول: "لم أكن آكل، ولم أكن أنام، كنت فقط أصلي وأبكي. انتقلتُ من كون صحتي جيدة جداً إلى شيء ما في جسدي فقد توازنه".
اكتشفت الكتلة الجديدة بعد فترة وجيزة من عودتها إلى دبي، حيث شعرت بما وصفته بـ "ثقل غير معتاد" في صدرها. ولأنها كانت لا تزال غارقة في ظروف عائلتها، أجلت التعامل مع الأمر حتى شعرت أن لديها "القدرة الذهنية" للمواجهة. وفي غضون أيام من رؤية أخصائي الثدي، تم تشخيص إصابتها بالمرحلة الثانية من سرطان الثدي في أكتوبر 2024.
في البداية، تم تقييم حالتها في مستشفى آخر، وقيل لها إن الجراحة ستتبع مساراً واحداً محدداً. لكن زوجها لم يشعر بالارتياح. تقول شابينا: "عندما تكون في حالة ضيق، فإنك تثق بالطبيب بعد الله، لكن زوجي شعر بعدم الاطمئنان".
سعى الزوجان للحصول على رأي ثانٍ في "كليفلاند كلينك أبوظبي"، حيث تمت إحالتها إلى استشساري جراحة الثدي "أحمد مطالقة". كانت تلك الاستشارة نقطة تحول، حيث تقول: "لقد أعطاني خيارات. في اللحظة التي عرفت فيها أن لدي خياراً، شعرت بالهدوء مرة أخرى؛ لقد أعاد لي ذلك الشعور بالسيطرة".
ناقش الدكتور مطالقة إمكانية إجراء عملية استئصال الثدي الثنائي بمساعدة الروبوت، وهي عملية جراحية طفيفة التوغل كانت لا تزال غير شائعة في المنطقة في ذلك الوقت. بالنسبة لتشودري، كانت الفوائد فورية: شقوق أصغر مخفية تحت خط حمالة الصدر، خطر أقل للإصابة بالعدوى، وتعافٍ أسرع. وتقول: "أنا شخصية تطلعية ولا أخاف بسهولة. كان التعافي يهمّني، فأنا لست من النوع الذي يمكنه البقاء طريح الفراش؛ الحركة بالنسبة لي هي الشفاء".
على الرغم من علمها بأن عدداً قليلاً فقط من هذه الجراحات قد أجري محلياً، وأن حالتها ستكون أول حالة استئصال ثنائي في المستشفى، شعرت تشودري بالثقة: "صليت من أجل ذلك وشعرت بسلام نفسي، وبصراحة، كان أفضل قرار اتخذته لنفسي".
وفقاً لمطالقة، يستخدم استئصال الثدي بمساعدة الروبوت أسلوب "ثقب المفتاح"، مما يسمح للجراحين بإزالة أنسجة الثدي من خلال شق صغير مع التحكم في أدوات روبوتية توفر رؤية مكبرة ثلاثية الأبعاد وحركة دقيقة للغاية. ويضيف: "السلامة الأورامية هي نفسها في استئصال الثدي التقليدي، لكن معدلات المضاعفات أقل، والإحساس يتم الحفاظ عليه بشكل أفضل، وتتحسن نتائج جودة الحياة".
تعتبر هذه الجراحة مناسبة لمرضى مختارين بعناية، عادةً المصابين بسرطان الثدي في مراحله المبكرة، أو "السرطان القنوي الموضعي"، أو أولئك الذين يخضعون لاستئصال الثدي الوقائي بسبب عوامل وراثية. ولا يُنصح بها لسرطان الثدي المتقدم موضعياً أو الالتهابي، أو للمرضى الذين يجعل حجم أجسامهم أو موقع الورم الوصول الروبوتي غير آمن.
منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2024، يقول مطالقةة إنه أجرى ما يقرب من 50 عملية استئصال ثدي بمساعدة الروبوت، مع مضاعفات أقل بكثير مقارنة بالجراحة التقليدية. ويضيف: "هذا يتطلب بنية تحتية، وتدريباً متخصصاً، وفريقاً متعدد التخصصات، ولهذا السبب لم تكن متوفرة على نطاق واسع في المنطقة حتى وقت قريب".
استغرقت جراحة تشودري تسع ساعات. وفي اليوم التالي، استيقظت على خبر مفجع: وفاة والدها. تقول: "في تلك اللحظة، أصبح السرطان ثانوياً، واستولى الحزن على كل شيء". وبدلاً من الخروج من المستشفى في غضون أيام، بقيت هناك بدعم من الممرضات وأخصائيي العلاج الطبيعي ومتخصصي الصحة النفسية. وتصفهم قائلة: "كانوا كالملائكة، قال الناس الكلمات الصحيحة في الوقت المناسب، ولم أشعر أنني وحدي".
شمل تعافيها استعادة حركة الذراع بعد إزالة الغدد الليمفاوية، والتعامل مع الألم بعد عملية إعادة البناء، ولاحقاً خوض العلاج الكيميائي والإشعاعي الوقائي. في كليفلاند كلينك أبوظبي، تم تعديل خطتها العلاجية من توصية أولية بـ 18 جولة كيميائية في مكان آخر إلى 4 جولات فقط، مما يعكس تشخيصها المبكر ونجاح الجراحة. وتوضح: "كان الكيماوي وقائياً بالنسبة لي، فمعظم السرطان قد أزيل بالفعل".
الآن، وفي سن الخامسة والأربعين، أصبحت تشودري خالية من السرطان، وتقول إن رحلة الناجين لا تزال مستمرة عاطفياً بقدر ما هي جسدياً. لكنها أيضاً أعادت صياغة أولوياتها: "لا أعتقد أن السرطان يأتي من فراغ. التوتر يؤثر، والنوم يؤثر، والصحة النفسية تؤثر".
أطلقت منذ ذلك الحين صفحة توعية على إنستغرام باسم "Khaula with heart n soul"، لدعم النساء في جميع أنحاء الإمارات وباكستان، حيث تقول إن نقص الفحص والتوعية يؤدي غالباً إلى تشخيصات متأخرة. وتقول: "في بعض الثقافات، لا يزال يُنظر إلى السرطان على أنه حكم بالإعدام، لكن لا يجب أن يكون كذلك".
رسالتها إلى النساء مباشرة: قومي بالفحص مبكراً، اطرحي الأسئلة، اطلبي آراءً ثانية، ولا تقبلي بقرار حتى تشعري بالسلام تجاه رعايتك الصحية. وتختتم قائلة: "العلاج اليوم شخصي، وهناك خيارات. قد تكون هذه سنة صعبة من حياتك، لكنك ستعودين أقوى". بالنسبة لتشودري، أصبح هذا الإيمان رسالتها الجديدة: "هدفي الآن بسيط: تحويل الألم إلى هدف، ومساعدة النساء الأخريات على إدراك أن الشفاء ممكن".