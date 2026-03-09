الجراحة الروبوتية.. مسار وافدة في دبي لاستعادة السيطرة على حياتها بعد صدمة السرطان

عندما أُخبرت "شابينا تشودري" بإصابتها بسرطان الثدي، كان من المفترض أن يكون ذلك اليوم يوم احتفال؛ لكن بدلاً من ذلك، كانت ذكرى زواجها الحادية والعشرون هي اللحظة التي تحولت فيها مسار حياتها. تتذكر المعلمة المقيمة في دبي قائلة: "بصراحة، لم تكن لي ردة فعل في البداية، ولكن عندما ذكروا العلاج الكيميائي، بدأت الدموع تنهمر. عندها فقط أصبح الأمر حقيقة واقعة".