الجدري المائي.. الأعراض ..طرق العدوى والوقاية

يمكن أن ينتقل المرض بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر بالجلد أو الآفات المعدية. ويشمل ذلك التحدث والتنفس واللمس والعلاقة الحميمة، كما يمكن أن ينقل الرذاذ التنفسي أو الهباء الجوي قصير المدى الناتج عن الاتصال الوثيق المرض أيضاً.

ويمكن أيضاً أن تنتقل العدوى من خلال الأشياء الملوثة مثل الملابس أو المفروشات، أو من خلال الإصابات الحادة في الرعاية الصحية، أو في بيئة المجتمع مثل صالونات الوشم.