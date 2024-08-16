الجدري المائي.. الأعراض ..طرق العدوى والوقاية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض "إم بي أوكس"، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق، يمثل حالة طوارئ صحية عالمية للمرة الثانية خلال عامين.
ومع اكتشاف المزيد من الحالات خارج أفريقيا، حيث اندلع المرض، يتزايد القلق العالمي لأن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسهولة أكبر من خلال الاتصال الوثيق الروتيني.
وقالت السويد يوم الخميس إنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس "إم بي أوكس"، وهو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق. وأكدت وزارة الصحة الباكستانية يوم الجمعة وجود حالة واحدة على الأقل من فيروس إم بي أوكس لدى مريض عاد من دولة خليجية، كما ذكرت السلطات الصحية الإقليمية أنها اكتشفت ثلاث حالات.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا المرض المعدي:
تبدأ أعراض المرض عادة في الظهور خلال أسبوع من التعرض للفيروس، ومع ذلك، يمكن أن تبدأ أيضاً بعد مرور 1-21 يوماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وأضافت الهيئة أن الأعراض تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لكنها قد تستمر لفترة أطول لدى الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة.
وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة:
طفح جلدي يبدأ كقرحة مسطحة ثم يتطور لاحقاً إلى بثرة مملوءة بسائل يمكن أن يكون مثيراً للحكة أو مؤلماً
حمى
التهاب الحلق
صداع
آلام العضلات
آلام الظهر
طاقة منخفضة
تضخم الغدد الليمفاوية
يمكن أن ينتقل المرض بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر بالجلد أو الآفات المعدية. ويشمل ذلك التحدث والتنفس واللمس والعلاقة الحميمة، كما يمكن أن ينقل الرذاذ التنفسي أو الهباء الجوي قصير المدى الناتج عن الاتصال الوثيق المرض أيضاً.
ويمكن أيضاً أن تنتقل العدوى من خلال الأشياء الملوثة مثل الملابس أو المفروشات، أو من خلال الإصابات الحادة في الرعاية الصحية، أو في بيئة المجتمع مثل صالونات الوشم.
يمكن الوقاية من الإصابة بالمرض عن طريق تلقي لقاح. ويجب إعطاء اللقاح في غضون 4 أيام من الاتصال بشخص مصاب بمرض مبوكس (أو في غضون 14 يوماً إذا لم تظهر أي أعراض).
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه أثناء تفشي المرض، يُنصح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية، بالحصول على اللقاح أولاً.
تم استخدام العديد من مضادات الفيروسات، مثل tecovirimat، التي تم تطويرها في الأصل لعلاج الجدري، لعلاج المرض، وهناك دراسات أخرى جارية.
فيما يلي المزيد عن تأثير "إم بي أوكس":
إن "حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً" أو PHEIC هي أعلى أشكال التنبيه التي تصدرها منظمة الصحة العالمية. ويتم الإعلان عن هذه الحالة عندما تنتشر الأمراض بطرق جديدة أو غير عادية، وتهدف إلى حشد التعاون الدولي والتمويل اللازم لمواجهة تفشي الأمراض. ويأتي إعلان منظمة الصحة العالمية في أعقاب إعلان مماثل أصدرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
قبل عامين، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مرض الموكسيفلوكساسين يشكل حالة طوارئ عندما بدأ شكل من أشكال المرض ينتشر على مستوى العالم، وخاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. وتمت السيطرة على هذا التفشي بعد تغيير السلوكيات وممارسات الجنس الآمنة، بالإضافة إلى اللقاحات، مما ساعد الأشخاص المعرضين للخطر على حماية أنفسهم في العديد من البلدان.
ولكن حمى الضنك كانت تشكل مشكلة صحية عامة في أجزاء من أفريقيا لعقود من الزمن. وكانت أول حالة إصابة بشرية على الإطلاق في الكونغو في عام 1970، ومنذ ذلك الحين انتشر المرض في كل مكان.
وقد شهد تفشي المرض الحالي، وهو الأسوأ على الإطلاق في الكونغو، 27 ألف حالة وأكثر من 1100 حالة وفاة منذ يناير/كانون الثاني 2023، معظمها بين الأطفال. ويسبب المرض أعراضاً تشبه أعراض الأنفلونزا وجروحاً مليئة بالقيح، وعادة ما يكون خفيفاً ولكنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة. والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، معرضون جميعاً لخطر أكبر من المضاعفات.
ينتشر الآن نوعان من فيروس مبوكس في البلاد: النوع المتوطن من الفيروس بالإضافة إلى نوع جديد منه.
وقد أثار هذا الشكل الجديد من الفيروس قلقاً عالمياً لأنه يبدو أنه ينتشر بسرعة ولا يُعرف عنه إلا القليل. وينتقل الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي وغيره من أشكال الاتصال الوثيق ـ مثل الاتصال بين الأطفال في مخيمات النازحين في أجزاء من الكونغو ـ وقد انتقل الآن من شرق الكونغو إلى رواندا وأوغندا وبوروندي وكينيا.
ويأمل العلماء أن تؤدي حالة الطوارئ إلى تسريع الجهود الرامية إلى توفير المزيد من الأدوات الطبية والتمويل للكونغو لمساعدة السلطات هناك في التصدي لتفشي المرض. وهناك حاجة إلى مراقبة أفضل لدراسة الفيروس والمساعدة في وقف انتشاره.
ولكن في عام 2022، لم يلق نداء منظمة الصحة العالمية لجمع 34 مليون دولار لمكافحة "إم بي أوكس"أي استجابة من المتبرعين، وكان هناك عدم مساواة كبيرة في تحديد من لديه إمكانية الوصول إلى جرعات اللقاح. لم تتمكن الدول الأفريقية من الوصول إلى الجرعتين المستخدمتين في تفشي المرض العالمي، والتي قدمتها شركة Bavarian Nordic وKM Biologics. وبعد عامين، لا يزال الأمر كذلك، على الرغم من وجود جهود لتغيير ذلك، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، حيث ناشدت التبرع بالجرعات من البلدان التي لديها مخزون. كما قال مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا إنه لديه خطة لتأمين الجرعات، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، لكن المخزون محدود حالياً.
إن الجدري المائي مشكلة صحية خطيرة تقتل بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، بما في ذلك الأطفال، ومن المحتمل أن ينتشر شكل منه بطرق جديدة وفي أجزاء جديدة من أفريقيا.
ولكن هذا ليس كوفيد-19. وحتى الآن، لا يوجد دليل على أنه ينتشر عبر الهواء بسهولة مثل كوفيد-19، وهناك أدوات أثبتت فعاليتها في وقف انتشار المرض ومساعدة المعرضين للخطر.
إن التحدي الآن، والذي تهدف إعلانات الطوارئ إلى تسليط الضوء عليه، هو التأكد من وصول هذه الأدوات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، في الكونغو والدول المجاورة.