الجامعة القاسمية تعزز تعليم"العربية"بمنصة"مبين" المبتكرة

كما أطلقت الجامعة القاسمية سلسلة مطبوعة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والهدف من هذه السلسلة أن تكون منهجاً تعليمياً يدرس للطلاب في مركز اللغات بالجامعة، وأن تكون مادة تعليمية لمن يرغب في تعلم اللغة العربية في أي مكان.