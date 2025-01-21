الجامعة القاسمية تعزز تعليم"العربية"بمنصة"مبين" المبتكرة
أطلقت الجامعة القاسمية مؤخراً منصة مجانية على الإنترنت لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في محاولة للمساهمة في نشر تعلم اللغة العربية في المجتمع.
وتشتمل المنصة التي أُطلق عليها اسم "مبين" على تقنيات تعليمية متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهي متاحة للأشخاص خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وتدعم التعلم الذاتي.
كما أطلقت الجامعة القاسمية سلسلة مطبوعة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والهدف من هذه السلسلة أن تكون منهجاً تعليمياً يدرس للطلاب في مركز اللغات بالجامعة، وأن تكون مادة تعليمية لمن يرغب في تعلم اللغة العربية في أي مكان.
وتم الكشف عن منصة "مبين" خلال المؤتمر الدولي الذي نظمته الجامعة مؤخراً تحت عنوان "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها: المنهج والخصوصية".
وقد استقطب الحدث الذي استمر يومين حشداً كبيراً من الخبراء والباحثين الذين شاركوا في جلسات بحثية وورش عمل مختلفة مخصصة لتعزيز تعليم اللغة العربية.
وتلبي المنصة احتياجات طلبة الجامعة القاسمية بخلفياتهم الثقافية المتنوعة وتنوع جنسياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب الثقافة الإماراتية المحلية والثقافة العربية والإسلامية، وصولاً إلى الثقافة الإنسانية العالمية.
كما سلط مؤتمر الجامعة الضوء على نجاح الجامعة في تعليم اللغة العربية لأكثر من 100 جنسية، ممّا يدل على التزامها بالأساليب التربوية المبتكرة.
وتنقسم المستويات التعليمية في المنصة إلى 7 مستويات، تبدأ من المستوى التمهيدي وحتى المستويات المتقدمة، وتلبي الاحتياجات التعليمية والتربوية للمتعلمين، مع مراعاة الجوانب اللغوية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية.
وتوفر المنصة أيضاً اختبارات محوسبة لتحديد كفاءة اللغة وتتيح للمتعلمين الحصول على شهادات إلكترونية معتمدة.
وتطرقت المناقشات خلال الفعالية إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور "سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز اللغة العربية ومبادراته التعليمية، حيث أشاد الحضور برعايته للإنجازات الأكاديمية البارزة، بما في ذلك إطلاق معجم اللغة العربية التاريخي من قبل مجمع اللغة العربية في الشارقة.
ويمثل إطلاق منصة "مبين" عصراً جديداً في تعليم اللغة العربية، يهدف إلى تلبية احتياجات شريحة متنوعة من الطلاب مع الارتقاء بالمستوى الثقافي واللغوي للمجتمع الناطق باللغة العربية على مستوى العالم.