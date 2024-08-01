الجامعات الإماراتية: زيادة هائلة في دورات ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار
يتزايد الطلب على دورات ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث سجلت الجامعات زيادة بنسبة 25-30% على الأقل في معدلات الالتحاق في السنوات الخمس الماضية.
هذا وفقاً للأكاديميين في الدولة الذين أوضحوا أنّ الجامعات أصبحت تركز الآن على تطوير "أرباب العمل" بدلاً من "الباحثين عن عمل".
وبهدف تعزيز روح المبادرة في مختلف التخصصات، تفرض "مناهج التعليم العام" في بعض الجامعات على الطلاب إكمال الحد الأدنى من الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال.
وقالت الدكتورة ديما جمالي، نائبة الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة الكندية دبي: "إننا نشهد طفرة غير مسبوقة في اهتمام الطلاب بريادة الأعمال. لقد ألهمنا هذا الاتجاه المثير لتطوير برنامج جديد ومتطور لريادة الأعمال، والذي من المقرر إطلاقه قريباً على المستويين الجامعي والدراسات العليا. وكانت الاستجابة إيجابية مع اهتمام كبير من الطلاب المحتملين والحاليين".
وأضافت: "انطلاقاً من إيماننا بتعزيز روح ريادة الأعمال في جميع التخصصات، فإن مناهج التعليم العام لدينا تفرض على جميع الطلاب إكمال دورتين دراسيتين على الأقل في ريادة الأعمال".
التعاون مع رواد الصناعة
وأكدت أن برامج ريادة الأعمال في الجامعة متكاملة بشكل عميق مع الصناعة، مما يضمن أن يكون لدى الطلاب فهم عميق لسيرورة عالم الأعمال.
وأضافت جمالي: "نتعاون أيضاً مع رواد الصناعة الرائدين، مثل برنامجنا الرائد الأخير بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال في عالم مستدام"، بالشراكة مع شركة "ديلويت"، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشبكة الابتكارات العالمية. يربط هذا البرنامج الشامل رواد الأعمال الطموحين مع الموجهين والخبراء المتمرسين من وادي سيليكون، مع التركيز على الابتكار المدفوع بالسوق، والممارسات التجارية الأخلاقية، وتنمية المهارات القيادية، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية".
ومع بروز دبي كمركز للابتكار وريادة الأعمال، تواصل الجامعات المختلفة بذل جهود متضافرة لتقديم دعم أكثر تنظيماً للطلاب المهتمين ببرامج ودورات ريادة الأعمال.
وقال البروفيسور فضل مالك، نائب رئيس جامعة "أميتي" دبي: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 25-30% في البرامج المتعلقة بريادة الأعمال، حيث يرغب الطلاب في الالتحاق بها والتخرج منها. لقد كان هذا هو الحال خلال السنوات الخمس الماضية. كما نحاول أن نتماشى مع الاتجاه الذي اتخذته حكومة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، لتشجيع المزيد من رواد الأعمال وخلق المزيد من "أرباب العمل"، بدلاً من "الباحثين عن عمل".
وأضاف: "يتم دعم الطلاب من "جميع البرامج" من إدارة الأعمال إلى الهندسة إلى العلوم الإنسانية لاحتضان أفكارهم. لدينا دورة تسمى الابتكار وريادة الأعمال والتي يتم تدريسها لكل طالب بغض النظر عن تخصصه."
وأصبح مركز حاضنات الجامعة، وهو أيضاً مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم، مسجلاً الآن لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كمركز حضانة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البروفيسور إلى أن الجامعة تقدم الدعم القانوني للطلاب لتأسيس شركاتهم. وقال: "في هذا البلد، من المهم أن يكون لديك وعي قانوني لفهم كيفية إنشاء شركة، وفي مركز ريادة الأعمال لدينا أيضاً أساتذة قانونيون يقدمون إطار عمل يساعد الطلاب على تسجيل شركاتهم. ولذلك، من المهم توفير تدريب عملي للطلاب."
بدء أو إصلاح الأعمال التجارية في قطاع الصيدلة
وحتى جامعة الخليج الطبية، قامت برعاية ريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها في جميع كلياتها الست.
ويقوم العديد من الطلاب والخريجين باستشارة الجامعة لبدء أو إصلاح الأعمال التجارية في قطاع الصيدلة.
وقال الدكتور ديكسون توماس، عميد مساعد وأستاذ ممارسة الصيدلة بكلية الصيدلة في جامعة الخليج الطبية: "تم تصميم مختبر الشركات الناشئة والتعليم التجريبي بجامعة الخليج الطبية لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. نحن نقدم دعماً شاملاً بدءاً من التوجيه القانوني والمالي إلى التواصل مع الخبراء وأخذ المشورة منهم، مما يضمن حصولهم على كل ما يحتاجونه لتحقيق فكرة أعمالهم".
جامعة جديدة من بنغلاديش تركز على "ريادة الأعمال"
وفي الوقت نفسه، ستفتح جامعة جديدة من بنغلاديش، وهي جامعة "دافوديل" الدولية في رأس الخيمة، أبوابها للطلاب في سبتمبر 2024.
وإلى جانب الدرجات العلمية الأخرى، سيقومون بتوسيع نطاق وجودهم من خلال برامج "ريادة الأعمال" التي تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتميز الأكاديمي.
وقال الدكتور صبور خان، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة دافوديل الدولية: "تُعد ريادة الأعمال وإدارة العقارات دورات جديدة تماماً وذات صلة كبيرة. نحن ملتزمون بتقديم برامج عالية الجودة، وتعزيز ريادة الأعمال والبحث والتطوير، والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. ينصب تركيزنا على تطوير "أرباب العمل" بدلاً من "الباحثين عن عمل".
وشدد على أن الجامعة تهدف إلى توفير التعليم الذي يمكّن الطلاب من أن يصبحوا قادة ومبتكرين عالميين.
برامج في مجال العقارات والسياحة
من الدورات الأخرى التي تشهد ارتفاعاً هي "العقارات" و"السياحة" بالإضافة إلى البرامج المتعلقة بـ "الضيافة".
وقال الدكتور صبور خان: "تم تصميم مواضيع السياحة والضيافة خصيصاً لتلبية احتياجات أسواق الإمارات والخليج. وبالمثل، تُعتبر إدارة العقارات والسياحة من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي تعاني من نقص في الكفاءات البشرية المؤهلة. كما أدرجنا إدارة العقارات والضيافة والسياحة بشكل بارز جداً في مناهجنا الدراسية، ليس فقط لمساعدة الطلاب من بنغلاديش، بل الطلاب من جميع الجنسيات، حتى يتمكنوا من المساهمة في اقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف خان: "تركز مناهجنا الدراسية على اقتصادات دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الطلب المستقبلي على الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار".
وأكد رؤساء الكليات أن هذه الدورات تهدف إلى تطوير الكفاءات البشرية المحلية التي من شأنها أن تساهم في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي وقت سابق، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: "نحن متمسكون بمهمتنا في إلهام طلابنا وتدريبهم ليصبحوا قادة في مجالات تخصصهم، ومن خلال توفير فرصة لخريجي المدارس الثانوية والكليات لمتابعة الدورات التدريبية والشهادات والدبلومات المخصصة لقطاع السياحة، فإننا نهدف إلى التأثير بشكل كبير على تطوير قطاع السياحة في المدينة، ورعاية الجيل القادم من القوى العاملة في مجال السياحة".
صندوق الخريجين
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت مؤخراً تحدي ريادة الأعمال والذي كان بمثابة المبادرة الأولى لصندوق الخريجين المدعوم من وزارة التربية والتعليم.
ويستهدف صندوق الخريجين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بما في ذلك طلاب الجامعات الذين لديهم طموحات في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى رواد الأعمال الشباب ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم.
ويعد مهرجان ريادة الأعمال الحدث الأول من نوعه الذي يهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال بين طلاب وخريجي الجامعات.
فيما حصل 15 فائزاً من الجامعات الحكومية، ممن أتوا بأفكار مبتكرة، على جوائز تصل قيمتها إلى مليوني درهم.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: "نحن في وزارة التربية والتعليم ملتزمون بالبناء على نجاح هذه المبادرة ومواصلة دعم ريادة الأعمال لدى الشباب. ونؤمن بالدور الحاسم للتعليم التطبيقي والعملي في إعداد أجيال مستقبلية ناضجة ومبدعة واستثنائية يمكنها أن تزدهر في عالم الغد".