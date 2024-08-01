الجامعات الإماراتية: زيادة هائلة في دورات ريادة الأعمال لتعزيز الابتكار

يتزايد الطلب على دورات ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث سجلت الجامعات زيادة بنسبة 25-30% على الأقل في معدلات الالتحاق في السنوات الخمس الماضية.

هذا وفقاً للأكاديميين في الدولة الذين أوضحوا أنّ الجامعات أصبحت تركز الآن على تطوير "أرباب العمل" بدلاً من "الباحثين عن عمل".