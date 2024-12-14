الجالية الهندية في الإمارات تصل إلى 4 ملايين نسمة وتساهم في النمو الاقتصادي
قال "ساتيش كومار سيفان" القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، إن عدد سكان الجالية الهندية في الإمارات وصل إلى نحو أربعة ملايين نسمة، ما يوجه النمو الاقتصادي للإمارات ورؤيتها المستقبلية.
وقال سيفان خلال حديثه خلال مؤتمر نظمه فرع دبي للمعهد الهندي للمحاسبين القانونيين في الهند يوم السبت، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة دبي، تتحول بسرعة إلى مركز عالمي في القطاع المالي بفضل مساهمة الجالية الهندية.
وقال سيفان خلال كلمة رئيسية ألقاها في مؤتمر "إنفيساج" حول المهنة والهند والاقتصاد العالمي: "إلى جانب المساهمات المهنية، يعمل المجتمع الهندي كجسر ثقافي بين بلدينا، اللذين يتمتعان بالفعل برابطة تاريخية. وقد كان مساهمة المجتمع الهندي التي نمت من 2.2 مليون في عام 2012 إلى 3.9 مليون في العام الماضي عاملاً رئيسياً في التعزيز السريع للشراكات الاستراتيجية الوثيقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وخاصة على مدى العقد الماضي. ومن واجبنا أن نشكر قادة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة الفرص للمجتمع الهندي للازدهار".
يشكل الهنود أكبر جالية مهاجرة في الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهموا بشكل كبير في اقتصاد الإمارات على مر السنين. في الواقع، ويعد المغتربون الهنود من بين أغنى أفراد الجاليات في الدولة، حيث يستثمرون في الرعاية الصحية والعقارات وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات.
انخفض عدد سكان الجاليات الهندية وغيرها من المغتربين خلال عام الوباء 2020، لكنه انتعش بقوة حيث انتقل العديد من المهنيين والأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرص عمل ظهرت في البلاد بسبب النمو الاقتصادي الهائل الذي سجلته الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأربع الماضية.
وأشاد القنصل العام بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لإتاحة الفرصة للهنود لممارسة دينهم دون قيود.
ألقى "رانجيت كومار أجراوال"، رئيس معهد المحاسبين القانونيين الهندي، الكلمة الرئيسية في اليوم الأول من المؤتمر الذي استمر يومين. بينما ألقى راجيش سوماني، رئيس فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي، كلمة الترحيب.
دور السلطات التصديقية
وأكد القنصل العام على دور ومساهمة أعضاء فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين، وأضاف أن فرع دبي أصبح الأكثر تأثيراً بين فروع معهد المحاسبين القانونيين في جميع أنحاء العالم.
"أود أن أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على مساهمة ما يقرب من 4 ملايين من الجالية الهندية في هذا البلد والذين تطوروا ليصبحوا جزءًا حيويًا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. يلعب هؤلاء المحترفون العاملون في القطاعات المالية مثل المحاسبة والاستشارات التجارية دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي وضمان الشفافية المالية وتعزيز اندماج الهند في السوق العالمية. إن الطلب المتزايد على المواهب الهندية في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والشركات الناشئة العالمية يؤكد على مكانة الهند المتنامية ودور محترفيها "، قال سيفان.
وأضاف: "في سياق دولة الإمارات العربية المتحدة، يساعد فرع معهد المحاسبين القانونيين في دبي المحترفين الهنود على المساهمة في النظام البيئي الديناميكي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودفع النمو الاقتصادي والاستقرار".
وأوضح سيفان أن المهنيين الهنود قدموا مساهمات كبيرة في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة والتعليم والتصنيع والتجارة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ولعبوا دوراً رئيسياً في توجيه نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها المستقبلية.