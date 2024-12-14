الجالية الهندية في الإمارات تصل إلى 4 ملايين نسمة وتساهم في النمو الاقتصادي

وقال سيفان خلال كلمة رئيسية ألقاها في مؤتمر "إنفيساج" حول المهنة والهند والاقتصاد العالمي: "إلى جانب المساهمات المهنية، يعمل المجتمع الهندي كجسر ثقافي بين بلدينا، اللذين يتمتعان بالفعل برابطة تاريخية. وقد كان مساهمة المجتمع الهندي التي نمت من 2.2 مليون في عام 2012 إلى 3.9 مليون في العام الماضي عاملاً رئيسياً في التعزيز السريع للشراكات الاستراتيجية الوثيقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وخاصة على مدى العقد الماضي. ومن واجبنا أن نشكر قادة الإمارات العربية المتحدة على إتاحة الفرص للمجتمع الهندي للازدهار".