الجالية الهندية تنعى "رام بوكساني" رمز الأعمال الخيرية في الإمارات
توفي رجل الأعمال الهندي الدكتور "رام بوكساني" في دبي عن عمر ناهز 83 عاماً، إثر حادث وقع في منزله حوالي الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد.
كانت الممرضة التي تعمل بدوام كامل والتي كانت هناك لمساعدة زوجته - السيدة بوكساني - موجودة في وقت الحادث، وسارعت لمساعدته وقامت باستدعاء الطبيب.
وقد وصل رجل الأعمال المخضرم إلى دبي في نوفمبر 1959 عن طريق البحر عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. وكان الدكتور بوكساني رجل أعمال معروف ومحباً للأعمال الخيرية في الإمارات العربية المتحدة، وكان رئيساً لمجموعة (ITL Cosmos). وقد أشاد به العديد من الشخصيات البارزة باعتباره مصدر إلهام للمجتمع الهندي ومجتمع الأعمال.
ونعى السفير الهندي لدى الإمارات، "سانجاي سودهير"، فقدان "المرشد والقدوة والمعلم" للمجتمع.
وقال سودهير: "سيظل مصدر إلهام لأجيال من الهنود الذين يعتبرون الإمارات وطنهم. لقد كان أحد أبرز الشخصيات الهندية في دولة الإمارات الذين سيظل عملهم الجاد وروحهم المبادرة وخدمتهم للمجتمع في الذاكرة دائماً".
وأشار السفير إلى "الدفء والتفاؤل والعاطفة" التي أظهرها الدكتور بوكساني خلال اجتماعاتهما.
وأضاف "أدعو الله أن يمنح روح الفقيد السلام الأبدي وأن يلهم أسرته وأصدقائه القوة لتحمل هذه الخسارة المفاجئة التي لا تعوض".
أعرب "بهارات تشاتشارا"، الرئيس التنفيذي لنادي الهند، عن حزنه العميق لوفاة الدكتور بوكساني. "إنها خسارة كبيرة للمجتمع الهندي. لقد كان ينتمي إلى جيل الأفراد الذين لم يكن كسب المال هو كل شيء بالنسبة لهم؛ لقد قدموا الكثير للمجتمع. كان لأصحاب الرؤى من أمثاله دور فعال في إنشاء مؤسسات مثل المدرسة الثانوية الهندية والنادي الهندي."
وقال تشاتشارا، وهو وافد هندي بارز، إن بوكساني كان أحد الأعضاء المؤسسين لنادي الهند وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لفترتين. "كان يتمتع بشخصية ديناميكية للغاية وكان شغوفاً جداً بالثقافة السندية. وكان الحفاظ على فن المجتمع مشروع مهم بالنسبة له."
وقد قدم السيد كمال فاتشاني، مدير المجموعة والشريك في مجموعة المايا، تعازيه لأهل الدكتور بوكساني.
"لقد شعرت بحزن عميق عندما علمت بوفاة الدكتور رام بوكساني. لقد كان شخصية بارزة في مجتمع الأعمال الإماراتي وسوف نفتقده بشدة. وأتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب."
شغل الدكتور بوكساني مناصب مختلفة في شركات مختلفة في دولة الإمارات .
وبعيداً عن عمله كرئيس لنادي روتاري جميرا (دبي)، كان من أشد المدافعين عن التعليم - حيث شغل منصب رئيس المدرسة الثانوية الهندية - وهي المؤسسة التي ساعد في تأسيسها، وشمل ذلك توفير الأراضي والأموال.
كان الدكتور بوكساني هو الرئيس المؤسس للمنتدى الاقتصادي للهنود في الخارج (الإمارات العربية المتحدة)، وهي منظمة رئيسية للهنود غير المقيمين في المنطقة حتى تم دمجها مع "مجلس الأعمال والمهنيين الهندي" في عام 2003. ونتيجة لذلك، لعب الدكتور رام بوكساني دوراً استباقياً في سد الفجوة بين حكومة الهند والهنود غير المقيمين.
تم افتتاح أول صالة عرض لمجموعة كوزموس في ديرة عام 1969. وفي وقت لاحق، دخلت مجموعة الدكتور بوكساني في قطاع الضيافة، حيث استحوذت على حصص في فندق أمباسادور، ديرة، وفندق أستوريا.
وفي وقت لاحق دخلت مجموعة (ITL Cosmos Group) أيضاً في قطاع الأغذية والمشروبات وأطلقت (Kwality Ice Cream).
نال الدكتور رام بوكساني العديد من الأوسمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد حصل على وسام الشرف من رئيس الهند آنذاك الراحل السيد جياني زيل سينغ في مؤتمر السندي العالمي (Vishva Sindhi Sammelan) تقديراً لخدماته للمجتمع في عام 1983.
تم تصنيفه كواحد من أكثر الهنود نفوذاً في الإمارات العربية المتحدة من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط، كما تم إدراجه كأحد أغنى الهنود.
حصل الدكتور بوكساني على جائزة شيروماني من جمعية جوائز شيروماني في نيودلهي، والتي قدمها الدكتور شانكر ديال شارما، نائب رئيس الهند آنذاك في عام 1987.
كما حاز الدكتور بوكساني على جائزة بهارات غوراف من غرفة التجار الهنود في مومباي والتي قدمها وزير الدولة للشؤون المالية في حكومة الهند بالاساهب فيكي باتيل في عام 2002.