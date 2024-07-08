الجالية الهندية تنعى "رام بوكساني" رمز الأعمال الخيرية في الإمارات

وقد وصل رجل الأعمال المخضرم إلى دبي في نوفمبر 1959 عن طريق البحر عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. وكان الدكتور بوكساني رجل أعمال معروف ومحباً للأعمال الخيرية في الإمارات العربية المتحدة، وكان رئيساً لمجموعة (ITL Cosmos). وقد أشاد به العديد من الشخصيات البارزة باعتباره مصدر إلهام للمجتمع الهندي ومجتمع الأعمال.