الجالية الباكستانية في الإمارات: الفيضانات سرقت النوم من أعيننا

على مدار الشهر الماضي، عاش العديد من الباكستانيين المقيمين في دولة الإمارات في حالة من الأرق والقلق الدائم، مثقلين بالهموم بسبب الفيضانات المدمرة والانهيارات الناتجة عن السحب الركامية والانبعاثات المفاجئة للأمطار في مدنهم وقراهم داخل باكستان.

هذه الكوارث ألحقت دماراً واسعاً بالمنازل والحقول والطرقات، تاركة العائلات في حالة من الخوف وعدم اليقين.