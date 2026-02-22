الثلوج الكثيفة تعيد جدولة رحلات طيران الإمارات والإتحاد إلى أمريكا

ألغت شركتا طيران رئيسيتان في الإمارات العربية المتحدة عدة رحلات وأعادت جدولة أخرى بعد أن أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات من عواصف ثلجية لنيويورك ونيوارك وولايات أمريكية أخرى، حيث تهدد عاصفة ثلجية سريعة التطور بضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
حذرت السلطات في الولايات المتحدة الجمهور من توقعات بهطول ثلوج كثيفة ورياح عاتية تضرب جميع المدن الرئيسية على طول الممر الشمالي الشرقي المكتظ بالسكان على الطريق السريع 95، بما في ذلك فيلادلفيا وبوسطن وحتى واشنطن في الجنوب.
حثت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي العملاء المتأثرين بالإلغاءات على الاتصال بوكالة سفرهم لإعادة الحجز. وفي الوقت نفسه، تم حث أولئك الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات على التواصل مع الشركة.
تم إلغاء الرحلات التالية:
EK203 / 22 فبراير – دبي إلى نيويورك (JFK)
EK204 / 23 فبراير – نيويورك (JFK) إلى دبي
EK209 / 22 فبراير – أثينا إلى نيوارك (EWR)
EK210 / 23 فبراير – نيوارك (EWR) إلى أثينا
تمت إعادة جدولة الرحلات التالية:
EK202/ 23 فبراير: ستغادر الرحلة من نيويورك (JFK) الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 22 فبراير وستصل إلى دبي الساعة 3:25 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير.
EK201/ 23 فبراير: ستغادر الرحلة من دبي الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير وستصل إلى نيويورك (JFK) الساعة 7:55 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير.
EK206 / 23 فبراير: ستغادر الرحلة من نيويورك (JFK) الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 22 فبراير وستصل إلى ميلانو الساعة 9:35 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير.
EK205/ 23 فبراير: ستغادر الرحلة من ميلانو الساعة 6:40 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير وتصل إلى نيويورك (JFK) الساعة 9:55 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 23 فبراير.
للعملاء الذين تأثروا بإعادة جدولة الرحلات والربط في دبي، أوضحت شركة الطيران أنه سيتم إعادة حجزهم حتى وجهتهم النهائية. وقد تم حثهم على التحقق من حالة الرحلة بانتظام لمعرفة مواعيد الرحلات.
"نعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه ذلك. نواصل مراقبة الوضع عن كثب،" صرحت شركة الطيران.
في غضون ذلك، ألغت الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي وأعادت جدولة بعض الرحلات الجوية في 23 فبراير.
تم إلغاء الرحلات الجوية التالية:
23 فبراير: EY1 أبوظبي (AUH) – نيويورك (JFK)
23 فبراير: EY2 نيويورك (JFK) – أبوظبي (AUH)
23 فبراير: EY7 أبوظبي (AUH) – بوسطن (BOS)
23 فبراير: EY8 بوسطن (BOS) – أبوظبي (AUH)
الرحلات التي تم إعادة جدولتها:
22 فبراير: EY4 نيويورك (JFK) – أبوظبي (AUH) ستغادر قبل أربع ساعات في الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي.
23 فبراير: EY3 أبوظبي (AUH) – نيويورك (JFK) تأخرت حوالي خمس ساعات ومن المقرر الآن أن تغادر الساعة 2:40 مساءً بالتوقيت المحلي.
وأضافت شركة الطيران أن التغييرات ستتكيف مع الظروف الجوية المتغيرة وقد تحدث المزيد من التأخيرات أو الإلغاءات إذا لزم الأمر.
يتم مساعدة الضيوف المتأثرين من قبل شركة الطيران وسيتم إعادة حجزهم على رحلات بديلة عند استئناف الخدمات، أو سيتم تقديم استرداد كامل للمبلغ عند الطلب.
تم نصح المسافرين بالتأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة موقع الاتحاد للطيران لتلقي آخر التحديثات عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.
من بين شركات الطيران الأخرى، ألغت الخطوط الجوية الهندية رحلاتها من وإلى نيويورك ونيوارك. وقالت الناقلة الهندية إن قرار إلغاء الرحلات الجوية في 23 فبراير اتخذ لضمان سلامة ورفاهية وراحة الركاب والطاقم.
قالت مقر خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن معدلات تساقط الثلوج التي تزيد عن بوصة واحدة (2.5 سنتيمتر) في الساعة ستحدث أحيانًا على طول أجزاء من الساحل الشرقي، مع كميات هائلة من الثلوج "مما يؤدي إلى ظروف سفر شبه مستحيلة".
وحذرت من أن الثلوج الكثيفة والرطبة قد تؤدي إلى انقطاعات عديدة في التيار الكهربائي.
وفي مدينة نيويورك، كانت السلطات والمقيمون يستعدون لضربة مباشرة، وهي أول عاصفة ثلجية تضرب المدينة منذ عام 2016.
ارتبطت عاصفة ضخمة اجتاحت النصف الشرقي من البلاد في أواخر يناير بأكثر من 100 وفاة على مستوى البلاد، وضربت بعض المدن بثلوج كثيفة وصقيع تحول إلى جليد صلب كالصخر.
مع مدخلات من وكالة فرانس برس