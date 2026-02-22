الثلوج الكثيفة تعيد جدولة رحلات طيران الإمارات والإتحاد إلى أمريكا

قالت مقر خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن معدلات تساقط الثلوج التي تزيد عن بوصة واحدة (2.5 سنتيمتر) في الساعة ستحدث أحيانًا على طول أجزاء من الساحل الشرقي، مع كميات هائلة من الثلوج "مما يؤدي إلى ظروف سفر شبه مستحيلة".