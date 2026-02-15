الثلاثاء موعداً لتحري هلال رمضان في الإمارات

كما حث المجلس أفراد الجمهور على تحري الهلال مساء يوم الثلاثاء وتقديم شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي تمت مشاركته على منصاته الرسمية. وأشار المجلس إلى أن هذه الدعوة تعكس أهمية إحياء سنة تحري الهلال وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذه العملية.