الثلاثاء موعداً لتحري هلال رمضان في الإمارات

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يوم الأحد (15 فبراير) أن اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجتمع يوم الثلاثاء (17 فبراير 2026).
ستبدأ أعمال اللجنة بعد صلاة المغرب، حيث سيقوم الأعضاء بمراجعة التقارير المقدمة من فرق الرصد الميدانية وفحص النتائج الواردة من المراصد المعتمدة في كافة أنحاء الدولة.
سيتم الإعلان الرسمي عن رؤية هلال رمضان عبر القنوات المعتمدة فور انتهاء اللجنة من مداولاتها. كما ابتهل المجلس بالدعاء بأن يحمل الشهر الفضيل الخير والبركات لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً.
تأتي هذه الجلسة كجزء من مهام المجلس للتحقق من رؤية الهلال والإعلان رسمياً عن بداية الشهور الهجرية. وأوضح المجلس أن هذه العملية تهدف إلى ضمان وجود مرجعية وطنية موحدة ونهج مؤسسي منظم في تحديد بداية شهر رمضان، بما يعزز ثقة الجمهور في إجراءات التحقق.
كما حث المجلس أفراد الجمهور على تحري الهلال مساء يوم الثلاثاء وتقديم شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي تمت مشاركته على منصاته الرسمية. وأشار المجلس إلى أن هذه الدعوة تعكس أهمية إحياء سنة تحري الهلال وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذه العملية.