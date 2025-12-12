الأربعاء..القرية العالمية تحتفل باليوم الوطني للبحرين

في اليوم نفسه، سيضيء فنانون عرب مشهورون المسرح بعروضهم. سيصعد حمد العامري، المغني الإماراتي الشهير في مشهد الموسيقى الخليجية، إلى المسرح في الساعة 8 مساءً. وهو معروف بأداء الأغاني التي حققت ملايين المشاهدات على منصات مثل أنغامي وقد شارك في العديد من الفعاليات الثقافية الكبرى في البلاد.