الأربعاء..القرية العالمية تحتفل باليوم الوطني للبحرين

تحتفل البحرين بيومها الوطني يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، والقرية العالمية تجلب الاحتفالات هنا إلى دبي.
في اليوم نفسه، سيضيء فنانون عرب مشهورون المسرح بعروضهم. سيصعد حمد العامري، المغني الإماراتي الشهير في مشهد الموسيقى الخليجية، إلى المسرح في الساعة 8 مساءً. وهو معروف بأداء الأغاني التي حققت ملايين المشاهدات على منصات مثل أنغامي وقد شارك في العديد من الفعاليات الثقافية الكبرى في البلاد.
سيؤدي محمد البكري، المغني البحريني المعروف بأداء الموسيقى الشعبية الخليجية، في الساعة 9:15 مساءً.
سيتم عرض الألعاب النارية في الساعة 9 مساءً وسيقام عرض طائرات بدون طيار مستوحى من البحرين في الساعة 9:15 مساءً.
في البحرين، تم الإعلان عن عطلة لمدة يومين. هذا يعني أن جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ستكون مغلقة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر والأربعاء 17 ديسمبر 2025.