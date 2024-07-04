الثقافة الإماراتية تضيء موسكوبحضور300 ألف مشارك

واضافت أنستازيا: "الثقافة الإماراتية غنية جداً، لطالما خططت لزيارة دبي، لكن لسبب ما لم أتمكن من زيارتها. بعد تجربة الثقافة الإماراتية هنا، لا أريد تجربة الحياة الفاخرة بل تجربة التقاليد الغنية للمكان".

وقدم الحدث تجربة ثقافية غامرة مع أنشطة مثل رسم الحناء المؤقت وعروض الحرف اليدوية، ومعرض للصور يسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة في دولة الإمارات.