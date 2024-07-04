الثقافة الإماراتية تضيء موسكوبحضور300 ألف مشارك
سيطرت روح الإمارات العربية المتحدة على قلب موسكو الرائع في ساحة "مانيج" الأسبوع الماضي. بحيث ترى الروس وهم يحتسون القهوة التقليدية ويضعون الحناء في المساحة المفتوحة للمشاة.
وامتلأت الساحة بألوان علم الإمارات – الأحمر والأبيض والأسود والأخضر – مع مجموعة من الأنشطة الإماراتية التقليدية في الفترة من 27 يونيو إلى 2 يوليو.
واستقطبت "أيام الثقافة الإماراتية" التي نظمتها سفارة الدولة وحكومة موسكو، أكثر من 300 ألف مشارك من مختلف أنحاء روسيا والدول الآسيوية.
ومن أبرز فعاليات الحفل عرض الأعراس الإماراتية الذي أبهر الحضور من خلال إبراز تقاليد الأعراس المتوارثة عبر الأجيال. حيث تصطحب النساء العروس، التي ترتدي الزي التقليدي، إلى منزل العريس حيث تُقام الطقوس.
وقد أدى عرض "العيالة"، وهو رقص تقليدي يصطف فيه المشاركون في صفين في مواجهة بعضهم البعض ويرقصون ويغنون على إيقاع الدفوف والطبول، إلى إبهار آلاف الزوار، حيث قام العديد منهم بتسجيله على هواتفهم.
وجاء "نيكي كوزيلوف"، أحد سكان موسكو، مع أصدقائه لمشاهدة الثقافة الإماراتية. وقال: "لقد أتيت إلى دبي مرتين، ولم يسبق لي أن رأيت رقصة "العيالة" من قبل ولم أجرب الثقافة الإماراتية، وهو ما أشعر بالأسف عليه الآن. كانت الطريقة التي يتحرك بها المشاركون بالتزامن مع إيقاع الآلة مذهلة، وستكون رحلتي القادمة إلى الإمارات مخصصة فقط لتعلم وتجربة الثقافة الإماراتية"."
كما استمتع زوار الحدث بعروض الفرق الموسيقية الإماراتية، وعرض الأزياء الذي ضم الموسيقى الإماراتية، وفرصة تذوق المأكولات الشعبية والأطباق الإماراتية الشهيرة. وقالت "أناستازيا"، إحدى زائرات الحدث التي أتت من سان بطرسبرج لتجربة الثقافة الإماراتية في موسكو: "كلما تصفحنا عن دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، كل ما نراه هو الهندسة المعمارية الحديثة والمغامرة والمعيشة الفاخرة. إلا أنّ الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير".
واضافت أنستازيا: "الثقافة الإماراتية غنية جداً، لطالما خططت لزيارة دبي، لكن لسبب ما لم أتمكن من زيارتها. بعد تجربة الثقافة الإماراتية هنا، لا أريد تجربة الحياة الفاخرة بل تجربة التقاليد الغنية للمكان".
وقدم الحدث تجربة ثقافية غامرة مع أنشطة مثل رسم الحناء المؤقت وعروض الحرف اليدوية، ومعرض للصور يسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة في دولة الإمارات.
"أنيا بتروفا"، مهندسة في شركة MTC للاتصالات، قامت بوضع الحناء لأول مرة. وقالت: "لطالما تمنيت رسم الحناء على يدي. المرة الأولى التي رأيتها كانت عندما عادت صديقتي من الهند بتصميم جميل. منذ ذلك الحين، كنت أنتظر الفرصة للقيام بذلك. وأخيراً، رسمتها وهي جميلة. كل الروس متحمسون جداً لهذا الأمر لدرجة أنني اضطررت إلى الانتظار لأكثر من ساعة في الطابور من أجل رسم الحناء".
وشهد الحدث حضور أكثر من 40 ألف شخص في الأمسية الأولى وحدها، وبحلول نهاية البرنامج، كان أكثر من 300 ألف شخص قد جربوا العروض الثقافية. ويندرج البرنامج ضمن سلسلة أكبر من الأحداث التي تقام على أساس متبادل في إطار التفاعل الثنائي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت "ناتاليا سيرجونينا"، نائبة عمدة موسكو: "سيكون ذلك جزءاً من سلسلة من الأحداث التي تقام على أساس متبادل في إطار التعاون الثنائي".
وأضافت: "علاقات الشراكة بين بلدينا تتطور في العديد من المجالات، بما في ذلك السياحة. وفي عام 2023 وحده، زار موسكو أكثر من 42 ألف مسافر من الإمارات العربية المتحدة، أي ثمانية أضعاف العدد في العام السابق. لقد استمر هذا الاتجاه في الربع الأول من عام 2024، ونحن نسجل هذا الارتفاع مرة أخرى".
وبالإضافة إلى التبادلات الثقافية، تعمل الدولتان أيضاً بنشاط على تعزيز العلاقات في قطاع السياحة. فلا يحتاج المسافرون من الإمارات إلى تأشيرة لدخول روسيا، وفي عام 2023 استقبلت موسكو 42.2 ألف سائح من الإمارات. اعتباراً من أوائل فبراير، كان هناك 150 رحلة أسبوعياً من العاصمة الروسية إلى دبي وأبوظبي والشارقة.