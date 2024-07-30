"التيكبول": تجربة ممتعة في عالم دبي للرياضة

إذا كنتم من عشاق كرة القدم الذين يبحثون عن تجربة جديدة وممتعة، فإن التيكبول (Teqball) هي خياركم الأمثل. تجمع هذه الرياضة الجديدة والمبتكرة بين الإيقاع السريع لكرة القدم والمهارات التكتيكية لتنس الطاولة. وبدأت هذه الرياضة تشهد انتشاراً سريعاً، وتتميز بأنها حماسية مناسبة لجميع الأعمار ومستويات المهارة.ويقدم عالم دبي للرياضة على مدار 3 أشهر من كل صيف لمجتمع دبي مجموعةً من الرياضات والفعاليات ووجهات الجذب الجديدة، وذلك في مساحة داخلية مكيّفة تبلغ مساحتها 300 ألف قدم مربع في مركز دبي التجاري العالمي. وتعتبر رياضة التيكبول، برعاية "أدميرال ورلد سبورتس" (Admiral World Sports)، من الرياضات الجديدة التي تقدَم لأول مرة في دورة هذا العام. تمارس هذه الرياضة على طاولة خاصة منحنية تشبه طاولة تنس الطاولة، وينبغي على اللاعبين استخدام أي جزء من أجسامهم باستثناء أيديهم وأذرعهم لصد الكرة وإرجاعها إلى الخصم، ما يعزز مهارات التنسيق وخفة الحركة والتفكير الاستراتيجي لدى اللاعبين. وبفضل جمعها بين خصائص مستوحاة من كرة القدم وتنس الطاولة والكرة الطائرة، تعتبر التيكبول تجربة رياضية متكاملة ومتنوعة تجمع بين النشاط البدني والتحدي الذهني والتكتيكي.

,تنص قواعد اللعبة على استخدام كرة قدم حجم 5 وطاولة منحنية تزيد من صعوبة التحدي، لا سيما أنها تتطلب من اللاعبين امتلاك مهارات التحكم الدقيق وردود الفعل السريعة. ويحصل اللاعب على نقطة عندما ينجح في إرسال الكرة بطريقة صحيحة تجعل منافسه غير قادر على صدها. ورغم أنّ قواعد اللعبة بسيطة وسهلة الحفظ، يكمن التحدي في إتقانها، ما يجعلها لعبة جذابة ومشوقة.

ويأتي تقديم رياضة تيكبول الجديدة في إطار توسعة أنشطة عالم دبي للرياضة لسكان وزوار دبي. ومع استمرار فعاليات عالم دبي للرياضة حتى 8 سبتمبر، يحظى الجميع بفرصة كبيرة لممارسة رياضة التيكبول وتطوير المهارات التي تتطلبها هذه اللعبة مثل التنسيق والدقة.

وتعتبر رياضة التيكبول خياراً رياضياً يمكن ممارسته بسهولة حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضات الجماعية التقليدية، ووسيلة لقضاء أجمل الأوقات مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء وتعزيز روح التعاون. وفي ضوء الدراسات التي تشير إلى فوائد الرياضة في تخفيف التوتر، فإن التيكبول ليست استثناءً، إذ تعتبر الحركة السريعة والعمق الاستراتيجي لهذه اللعبة محفزاً للعقل والجسم، ما يجعلها خياراً مميزاً لأي شخص يتطلع لتحسين لياقته البدنية وصحته العامة.

وتساهم رياضة التيكبول في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فالحركة المستمرة والتغيرات السريعة في اتجاه حركة الكرة توفر تمريناً ممتازاً للقلب، ما يزيد من معدل ضربات القلب ويعزز اللياقة البدنية بشكل عام. كما تعمل هذه الرياضة على تعزيز قوة العضلات وكثافة العظام، وذلك بفضل المتطلبات البدنية المتنوعة للعبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحاجة إلى التحكم الدقيق بالكرة والتفاعل السريع مع حركتها تُحسّن قدرة اللاعبين على التنسيق وتعزز كفاءتهم في سرعة الاستجابة.

ولا تعتبر التيكبول مجرد تمرين بدني، بل أداة لتعزيز الصحة العقلية، إذ إن الطبيعة الاستراتيجية للعبة تحفز القدرات العقلية، مما يتطلب من اللاعبين التفكير بسرعة والرد حسب حركة الكرة. ويمكن أن يساعد هذا الارتباط العقلي في تقليل مستويات التوتر والقلق. إضافة إلى ذلك، فإن فعاليات عالم دبي للرياضة هي في الواقع فرصة رائعة للتعرف على أشخاص جدد وتوسيع شبكة من العلاقات الاجتماعية تركز على اللياقة البدنية.

يضم عالم دبي للرياضة مرافق حديثة تضمن تجربة مريحة وممتعة لجميع الزوار، بما في ذلك 40 ملعباً يمكن حجزها عند الطلب، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، ودروس لياقة بدنية، و14 أكاديمية تلبي احتياجات الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و16 عاماً. وسواءً كنتم من عشاق الرياضة المتمرسين أو مبتدئين في مجال اللياقة البدنية وترغبون في الحفاظ على أسلوب حياة صحي ونشيط طوال فصل الصيف، فإن عالم دبي للرياضة هو الوجهة المثالية لكم. يمكن حجز الملاعب يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل ابتداءً من 25 درهماً في الساعة، وذلك لغاية 8 سبتمبر وعبر تطبيق عالم دبي للرياضة.