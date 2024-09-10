التوحد الافتراضي واستخدام الأطفال المفرط للشاشات

ينبغي على الأهل مراقبة علامات التوحد الافتراضي المحتملة. سلطت خان الضوء على العلامات المبكرة مثل "التواصل البصري المحدود، تأخر الكلام، عدم الاهتمام بالتفاعل مع الآخرين، السلوكيات المتكررة، التعلق القوي بالشاشات، والانهيارات العصبية عند مطالبة الطفل بالتوقف عن استخدام الشاشات". ومع ذلك، على عكس التوحد التقليدي، غالباً ما تتحسن هذه السلوكيات عند تقليل وقت الشاشة.