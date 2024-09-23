التوجه الى"شنغن"مع ارتفاع أسعار جنسيات "الكاريبي"

كما قال إن الاختيار يعتمد على الاحتياجات المحددة للعميل بالإضافة إلى ملفاتهم الشخصية. وأضاف: "بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على جنسية ثانية وجواز سفر، يظل برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي الخيار الأفضل، حيث يمكن الحصول على الجنسية وجواز السفر في غضون 4 أشهر فقط مع الحد الأدنى من المتطلبات، بما في ذلك عدم الحاجة إلى اختبار لغوي وعدم الحاجة إلى الإقامة الفعلية. من ناحية أخرى، تميل البرامج الأوروبية مثل تلك الموجودة في البرتغال وإسبانيا واليونان إلى أن تكون أكثر جاذبية لأولئك الذين يبحثون عن خيارات إقامة بديلة في أوروبا".