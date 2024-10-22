التوتر والضوضاء يؤثران على الخصوبة في الإمارات

وقد لاحظت دراسة أجرتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 أن واحدًا من كل ستة أزواج في الدولة يواجه صعوبة في الحمل. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول التي لديها واحدة من أعلى معدلات العقم الثانوي - عدم القدرة على إنجاب طفل بعد الولادة السابقة - في العالم، وأشار تقرير للأمم المتحدة عن سكان العالم في عام 2021 إلى أن معدلات الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة (إجمالي عدد الأطفال لكل امرأة) بلغت 1.4 فقط، وهو انخفاض كبير عن التسعينيات.