التوتر والضوضاء يؤثران على الخصوبة في الإمارات
يقول خبراء في الإمارات العربية المتحدة إن العوامل البيئية مثل التلوث والضوضاء يمكن أن تؤثر على الخصوبة، كما يمكن أن يلعب التوتر دوراً رئيسياً في التسبب في العقم.
وقالت الدكتورة نادية النجاري، استشارية طب الإنجاب والعقم في مركز هيلث بلاس للتلقيح الاصطناعي في أبوظبي: "أظهرت العديد من الدراسات أن التعرض المستمر لعوامل البيئة مثل الضوضاء والتلوث يمكن أن يؤثر على الخصوبة".
"على سبيل المثال، إذا كان المكان صاخباً، فلن يتمكن الناس من النوم، وهذا يؤثر على الغدة النخامية. ويؤدي هذا إلى خلل هرموني في الجسم يؤثر على الصحة الإنجابية، ويقلل من جودة الحيوانات المنوية. لا يتم إنتاج البويضات، مما يعني أن النساء لا يمكنهن الحمل. كما يؤدي التعرض للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية إلى تعطيل التنظيم الهرموني، ويمكن أن يسبب الإجهاض أيضًا"
وقد أيدت الدكتورة شيخة جارج، أخصائية أمراض النساء والتوليد في عيادة أستر رويال داون تاون دبي، تعليقات الدكتورة نجاري. وقالت: "أظهرت الأبحاث باستمرار أن العوامل البيئية لها تأثير عميق على الصحة والأمراض، وينطبق الأمر نفسه على الخصوبة. فالعوامل مثل السمنة، ونقص الوزن، والإفراط في النشاط البدني والتمارين الرياضية، والإشعاع، والتدخين والكحول، وتعاطي المخدرات مثل الماريجوانا والإفراط في الشرب، كلها لها تأثير ضار على الخصوبة".
وقد لاحظت دراسة أجرتها جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022 أن واحدًا من كل ستة أزواج في الدولة يواجه صعوبة في الحمل. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول التي لديها واحدة من أعلى معدلات العقم الثانوي - عدم القدرة على إنجاب طفل بعد الولادة السابقة - في العالم، وأشار تقرير للأمم المتحدة عن سكان العالم في عام 2021 إلى أن معدلات الخصوبة في الإمارات العربية المتحدة (إجمالي عدد الأطفال لكل امرأة) بلغت 1.4 فقط، وهو انخفاض كبير عن التسعينيات.
عوامل أخرى
وبحسب الدكتورة شيخة، فإن هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بأسلوب الحياة، بما في ذلك الوزن والعمر ونقص الفيتامينات، والتي قد تؤثر على الخصوبة. وقالت: "السبب الرئيسي للعقم لدى نساء دبي هو السمنة".
"تعاني أغلب النساء في دبي من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) إلى أكثر من 30، وربما يرجع هذا إلى أنماط الحياة المستقرة أو عادات الأكل غير السليمة أو ضغوط العمل. ومن العوامل المهمة الأخرى التي لوحظت لدى أغلب المرضى أيضًا نقص فيتامين د، والذي يشارك في عملية زرع الأجنة."
وأضافت أن العوامل الأخرى التي تؤثر على العقم عند المرأة تشمل العمر، ومرض التهاب الحوض، وتشوهات الرحم، وقصور الغدة الدرقية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.
وأضافت الدكتورة نجاري أن التوتر يلعب دورًا كبيرًا في العقم. وقالت: "قد يؤثر التوتر المزمن على المحور الهرموني، وقد يؤدي هذا إلى عدم انتظام الدورة الشهرية. وبالنسبة للرجال، يمكن أن يؤدي التوتر إلى تقليل جودة وكمية الحيوانات المنوية وحتى تقليل تكرار الجماع. كما يمكن أن يؤدي التوتر إلى انخفاض معدل نجاح التلقيح الصناعي، لذا فهو أمر يجب أخذه على محمل الجد".
الحمل بمساعدة
وقالت الدكتورة شيخة إن الأزواج الذين يسعون للحصول على المشورة والمعلومات حول علاج العقم يجب أن يتعرفوا على جميع خيارات العلاج. وأضافت: "يتضمن هذا مساعدة الأزواج في أبسط أشكال العلاج مثل الأدوية المحفزة للإباضة مع التصوير الجريبي لتتبع نمو البويضات".
"الشكل المتقدم للتكاثر المساعد هو علاج التلقيح الاصطناعي، والذي يتضمن تخصيب البويضة خارج الأم، في أنبوب اختبار ثم نقل الجنين المخصب إلى رحم الأم."
وفي وقت سابق، دعا الخبراء السكان إلى التفكير في التلقيح الصناعي فقط بعد استكشاف علاجات أقل تدخلاً وأكثر تكلفة لتقليل الضغوط العاطفية والمالية.
وقالت الدكتورة نجاري إنه من المهم بالنسبة لها أن تفهم الزوجين رحلتهما قبل التوصية بطريقة العلاج. وأضافت: "يتعين علينا أن نفهم سبب قدوم المريض إلينا. ويتعين علينا أن نسأل عن وظيفته وبيئته وصحته وعمره وعدد السنوات التي حاول فيها الحمل. وبمجرد أن تصبح الصورة أكثر وضوحًا، نوصي بالعلاج".