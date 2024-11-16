التهاب رئوي متنقل: تحذير من تجاهل الأعراض الخفيفة

وعلى الرغم من أن الالتهاب الرئوي المتنقل يكون خفيفًا في العادة، إلا أن الحالات غير المعالجة قد تؤدي إلىمضاعفات، كما قال الدكتور رازين. وأضاف الدكتور رزين: "قد يتطور الالتهاب الرئوي البكتيري الشديد أو التهاب الشعب الهوائية إذا تُركت العدوى دون علاج، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي المتنقل غير المعالج أيضًا إلى مشاكل في القلب أو الجهاز العصبي".