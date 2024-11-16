التهاب رئوي متنقل: تحذير من تجاهل الأعراض الخفيفة
استشار مريض يبلغ من العمر 50 عاماً الأطباء في مستشفى خاص في أبو ظبي بسبب سعال جاف مستمر وحمى منخفضة الدرجة استمرت لأكثر من أسبوع. وبينما كان قادراً على مواصلة أنشطته اليومية، لم يتحسن السعال.
أجرى الأطباء في مستشفى برجيل تقييماً شاملاً وأكّدت الأشعة السينية على الصدر تشخيص الالتهاب الرئوي. وقالت الدكتورة سماح أحمد، استشارية أمراض الرئة في مركز برجيل للجراحة اليومية، الشهامة: "بعد تناول جرعة من المضادات الحيوية والراحة، تحسنت أعراض المريضة بشكل ملحوظ في غضون أيام قليلة".
وعلى نحو مماثل، وصل شقيقان إلى مستشفى زليخة يشكون من الحمى والسعال المستمر وآلام الجسم، ولم يتوقعا أن يتم تشخيص إصابتهما بالالتهاب الرئوي. وقال الدكتور حسن رزين، أخصائي طب الجهاز التنفسي في مستشفى زليخة: "واصل كلاهما روتينهما اليومي، وشعرا بالتعب ولكنهما لم يدركا أن رئتيهما كانتا تكافحان العدوى".
وقد كشف فحص الأشعة السينية للصدر عن وجود بقع صغيرة من عدوى الرئة ـ وهي علامات تشير إلى الإصابة بالتهاب رئوي. وبعد البدء في تناول المضادات الحيوية، هدأت الحمى، لكن السعال استمر لأكثر من أسبوع.
وبحسب الأطباء، فإن هذا النوع من الالتهاب الرئوي، والذي يطلق عليه غالبا "الالتهاب الرئوي الماشي"، هو شكل أخف من عدوى الرئة والذي يسمح للناس بمواصلة أنشطتهم الطبيعية، على الرغم من الأعراض التي عادة ما تترك المرضى طريحي الفراش.
صراع صامت للرئتين
تحدث الالتهاب الرئوي المتنقل عادة بسبب بكتيريا الميكوبلازما الرئوية، وهي بكتيريا تؤدي غالبًا إلى أعراض أقل حدة ولكنها تدوم لفترة أطول. وعلى عكس الالتهاب الرئوي التقليدي، الذي يسبب ارتفاعًا في درجة الحرارة وألمًا في الصدر وصعوبة في التنفس، فإن "أعراض الالتهاب الرئوي المتنقل يمكن أن تكون خفية. السعال الجاف والحمى الخفيفة والتعب والتهاب الحلق هي مظاهره النموذجية، ويتجاهل العديد من الأفراد هذه العلامات على أنها مجرد نزلة برد أو إنفلونزا سيئة"، كما قالت الدكتورة أحمد.
وقالت الدكتورة "بهونا جوبتا"، أخصائية طب الأطفال في مركز ويكير الطبي في كرامة: "يشبه الالتهاب الرئوي المصاحب للمشي حالة سيئة من الأنفلونزا أو السعال المستمر الذي لا يتحسن بالأدوية المتاحة دون وصفة طبية". وأضافت أن معظم المرضى لا يحتاجون إلى دخول المستشفى أو الراحة في الفراش ويمكنهم مواصلة أنشطتهم اليومية.
الأطفال المعرضون للخطر
ورغم أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يصيب أي شخص، فإن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة. ووفقا للدكتور جوبتا، فإن الأطفال دون سن الثانية، والبالغين فوق سن 65 عاما، ومرضى الربو، وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل المدخنين أو الأشخاص الذين يتناولون المنشطات، هم أكثر عرضة للخطر. كما أن الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في بيئات مزدحمة لديهم فرصة أكبر للإصابة بالعدوى.
وقالت الدكتورة أحمد إن الالتهاب الرئوي أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء، "عندما يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل وتنتشر البكتيريا بسهولة".
الأعراض التي غالبا ما يتم فهمها بشكل خاطئ
يمكن أن يستمر الالتهاب الرئوي لعدة أسابيع، وعادة ما يكون السعال هو أكثر الأعراض استمرارًا. قال الدكتور أحمد إنه على الرغم من أن الحالة خفيفة، فمن المهم عدم تجاهلها. قال الدكتور أحمد: "يجب على المرضى مراقبة العلامات التي قد تشير إلى تفاقم الحالة، مثل آلام الصدر الشديدة، وضيق التنفس، أو الحمى الشديدة".
لماذا لا تتجاهله؟
وعلى الرغم من أن الالتهاب الرئوي المتنقل يكون خفيفًا في العادة، إلا أن الحالات غير المعالجة قد تؤدي إلىمضاعفات، كما قال الدكتور رازين. وأضاف الدكتور رزين: "قد يتطور الالتهاب الرئوي البكتيري الشديد أو التهاب الشعب الهوائية إذا تُركت العدوى دون علاج، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي المتنقل غير المعالج أيضًا إلى مشاكل في القلب أو الجهاز العصبي".
الوقاية والرعاية
واقترحت الدكتورة أحمد ممارسات النظافة الأساسية مثل تغطية الفم والأنف عند العطاس وغسل اليدين بشكل متكرر والحصول على لقاح الإنفلونزا: "الخبر السار هو أن الالتهاب الرئوي يمكن الوقاية منه". وأضاف الدكتور رازين: "يتم تشجيع الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، مثل الربو أو مرض السكري، على ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة".
وقالت الدكتورة جوبتا: "إذا كنت تعاني من أعراض الالتهاب الرئوي الذي لا يتحسن، فمن الأفضل دائمًا زيارة مقدم الرعاية الصحية للحصول على تشخيص دقيق وعلاج مناسب".