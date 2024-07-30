التنوع الديموغرافي في التوظيف بالإمارات يعزز الابتكار

"ومع ذلك، ومع استمرار نمو هذا الاتجاه، فإن بعض الشركات تكافح من أجل خلق البيئة المناسبة من منظور ثقافي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحديات الأعمال، وفي بعض الأحيان، الفشل. لذلك، ننصح الشركات الإماراتية بشدة بالاستثمار في التدريب على الكفاءة الثقافية لتعزيز وأضاف الحيالي: "إن قدرة الموظفين على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات تتجاوز الوعي الأساسي، وتشمل فهماً أعمق واستراتيجيات عملية للتغلب على الاختلافات الثقافية".