التنوع الديموغرافي في التوظيف بالإمارات يعزز الابتكار
تشير شركات التوظيف إلى أن عدداً متزايداً من المؤسسات تؤكد على التنوع الديموغرافي أثناء التوظيف. ويعتقد الباحثون عن الكفاءات أيضاً أن الوقت قد حان لتضمين الشركات في الدولة "التدريب على الكفاءة الثقافية" لتحسين كفاءة الموظفين في مكان عمل متعدد الثقافات.
وتضيف الشركات أنه نظراً لمكانة الإمارات كدولة رائدة ناشئة في الشرق الأوسط، فإن الحاجة إلى التوظيف المتنوع أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقال زيد الحيالي - المؤسس المشارك في مارك إليس: "يؤكد العديد من أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التنوع بالنسبة لباحثي الموارد البشرية. وتدرك الشركات في مختلف القطاعات أن الفريق المتنوع لا يمثل مجرد ميزة استراتيجية ولكنه ضرورة للبقاء والمواءمة العالمية مع أهداف الاستدامة في البلاد.
وقال خبراء الصناعة إن مشهد التوظيف في البلاد يشهد تركيزاً متزايداً على تعزيز قوة عاملة متنوعة وشاملة، وهو ما يرجع، كما يقولون، إلى التقدم التكنولوجي وكذلك إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
"ومع ذلك، ومع استمرار نمو هذا الاتجاه، فإن بعض الشركات تكافح من أجل خلق البيئة المناسبة من منظور ثقافي. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحديات الأعمال، وفي بعض الأحيان، الفشل. لذلك، ننصح الشركات الإماراتية بشدة بالاستثمار في التدريب على الكفاءة الثقافية لتعزيز وأضاف الحيالي: "إن قدرة الموظفين على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات تتجاوز الوعي الأساسي، وتشمل فهماً أعمق واستراتيجيات عملية للتغلب على الاختلافات الثقافية".
"نظراً لأن دولة الإمارات تطمح لأن تصبح مركزاً للتكنولوجيا، فقد لاحظنا اهتماماً كبيراً من العملاء الذين يتطلعون إلى إشراك مرشحين من أوروبا الشرقية لشغل أدوار متخصصة في مجال العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، الأدوار في تحليل البيانات، وعلوم البيانات، وتطوير البرمجيات، وبعض المهام الإدارية. إن الوظائف ذات الخلفيات التشغيلية في قطاعي التمويل والرعاية الصحية مطلوبة بشكل كبير."
مزايا تنوع القوى العاملة
وقالت شركات الموارد البشرية إن التنوع يعزز قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة والحفاظ على الأداء العالي للعملاء والمرشحين في جميع أنحاء العالم.
"عندما نبحث عن عملائنا، فإننا نكلف أنفسنا بتقديم ما لا يقل عن ثلاثة ملفات تعريف متنوعة مؤهلة لضمان حصول العملاء على خيارات متنوعة للاختيار من بينها. نحن نؤمن بشدة بأهمية التنوع في هذه المنطقة. وأضاف الحيالي: "كوننا شريك توظيف لشركات ضخمة متعددة الجنسيات، فإننا نتحمل مسؤولية تغيير مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة بشكل مباشر في نجاحها من خلال توظيف قادة المستقبل والمبدعين والمبتكرين".
في حين ينظر الباحثون عن عمل على مستوى العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة توظيف دولية مرغوبة مع مشهد توظيف واعد، فإن أصحاب العمل يواجهون أيضاً بعض المشكلات.
وقال نديم أحمد، كبير مسؤولي الموارد البشرية في مجموعة هدايا: "تمتلك العديد من الشركات في الغالب جنسية واحدة أو اثنتين فقط في قوتها العاملة، نظراً لارتفاع أعدادها في البلاد".
وفي معرض تأكيده على مزايا تنوع القوى العاملة، قال أحمد: "إنه يجلب تأثيراً أكثر إيجابية على الشركات والدولة، حيث أن وجود جنسيات مختلفة من خلفيات مختلفة يجلب مهارات وخبرات وقدرات حياتية متميزة إلى الطاولة. هناك أيضاً إبداع أفضل وقدرات على حل المشكلات وفهم أفضل لعقلية العملاء والعلامة التجارية لصاحب العمل أيضاً.
وقالت رنا فاروق علي عبد النبي، مدير أول إدارة القدرات والقدرات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن نؤكد أيضاً على التنوع. إنه عنصر أساسي لمكان عمل متوازن. ولكنه يشمل أبعاداً مختلفة، مثل الجنس والخلفية الثقافية والعمر.
وأشارت إلى أن الشركة من خلال تبنيها للتنوع تظهر التزامها بالقبول والمساواة.
"من خلال تجربتي، لاحظت أن الاستفادة من التنوع يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على جودة التوظيف، حيث يمكننا الوصول إلى مجموعة واسعة من المهارات والخبرات، وجذب المواهب من الدرجة الأولى من مجموعات مختلفة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى جودة أعلى. التسليم والنجاح الشامل للمنظمة ".