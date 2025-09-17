التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط ينطلق بخطوات مؤجلة لكن أكثر ربحية

شارك في الجلسة النقاشية: عبد الرحمن الشريف، مدير الاستدامة في مجموعة أغذية؛ مانوشيج غانغولي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في أرامكس؛ أحمد سمير البرمبالي، مدير نمو الاستدامة في منطقة MCA، مجموعة بيرو فيريتاس؛ روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في "إيه دبليو رُستماني"؛ بالإضافة إلى هايكو سايتس، الرئيس العالمي لقطاع التنقل الكهربائي في "بي دبليو سي"، وذلك ضمن مؤتمر "الرحلة إلى الصفر الصافي – الإمارات 2025"، وهو المؤتمر الرائد للعمل المناخي في الدولة، والذي تنظمه صحيفة "خليج تايمز" في دبي بتاريخ 17 سبتمبر 2025.