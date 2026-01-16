التنقل أولاً.. التخطيط ثانياً: استراتيجية الإمارات لمواجهة الازدحام

أفادت ورقة بيضاء جديدة صادرة عن مجموعة الفطيم بأن بعض المجتمعات الأكثر ملاءمة للعيش في دولة الإمارات قد يكون من الصعب الوصول إليها، مما يسلط الضوء على وجود فجوة بين التخطيط الحضري وأنظمة التنقل مع زيادة الكثافة السكانية في مدن المنطقة بشكل سريع.

التقرير الذي يحمل عنوان "إعادة التفكير في التوسع الحضري والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي"، يتبنى ما وصفته "إيلورا جولي باريخ"، رئيسة قسم الاستدامة في مجموعة الفطيم، بأنه "نهج منظومي" للتنمية الحضرية؛ حيث يجمع بين التنقل، العقارات، الطاقة، وسلوك المستهلك لتقييم ما يجب تغييره مع نمو المدن.

وقالت باريخ: "مدننا أصبحت مزدحمة؛ إنها كثيفة للغاية، وتحتاج إلى مزيد من الكثافة. لذا، كيف نفعل ذلك؟". وأشارت إلى حجم النمو الجاري في دولة الإمارات كنقطة ضغط رئيسية، قائلة: "استراتيجية دبي 2033 تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة عدد السكان. المسار ضخم للغاية".

تخطيط المدن في "جزر معزولة" لم يعد مستداماً

من النتائج المركزية للورقة البيضاء هي وجوب اعتبار التنقل الحضري جزءاً أساسياً من التصميم الحضري، وألا يُعامل كفكرة لاحقة. وقالت باريخ: "اليوم، في أغلب الأحيان، يتم اتخاذ القرار على مستوى المجتمع في جزر معزولة (بشكل منفصل)، ثم يأتي التنقل لاحقاً. تبني طريقاً كبيراً، ثم يبني المطور مجتمعاً سكنياً".

وأوضحت أن هذا النهج تسبب بالفعل في مشاكل واقعية في أنحاء المنطقة، قائلة: "ما لاحظناه هو ظهور مشاكل في الدخول والخروج من ذلك المجتمع. قد يكون المجتمع نفسه مستداماً للغاية، وقابلاً للمشي، ومناسباً للعيش، لكن الدخول إليه والخروج منه يمثل كابوساً".

وبينما كان هذا النموذج ناجحاً في الماضي، حذرت باريخ من أنه لم يعد ملائماً لسرعة النمو التي تشهدها المنطقة، وقالت: "كان الأمر جيداً تماماً من قبل، لكن النمو الذي نراه الآن هو نمو أسي (مضاعف). وهذا لن يكون جيداً بما يكفي للمستقبل".