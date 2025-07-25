التقويم المدرسي الموحد في الإمارات: خطوة جديدة لتنسيق عطلات الأسرة وتعزيز التوازن الأسري

قالت غدير أبو شامات، نائب الرئيس التنفيذي لمركز التميز للغة العربية والثقافة في مجموعة جيمس، والمشرفة والرئيسة التنفيذية لمدرسة الخليج الدولية في دبي: "إن وجود تقويم موحد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة سيعود بالنفع الكبير على العائلات، إذ يتيح لهم تخطيط عطلاتهم والاستمتاع بوقت ممتع معًا دون عناء تضارب الجداول الدراسية. وسيستفيد أولياء الأمور الذين لديهم أطفال مسجلون في مدارس مختلفة تتبع مناهج دراسية مختلفة، حيث لن يضطروا للقلق بشأن اختلاف مواعيد العطلات، وسيتمكنون من تنسيق العطلات العائلية بسهولة أكبر".