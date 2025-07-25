التقويم الأكاديمي 2025-2026 في الإمارات: خارطة طريق كاملة لطلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور

كشفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية عن التقويم الأكاديمي الرسمي للعام الدراسي 2025-2026، والذي يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء البلاد. يهدف التقويم بشكل عام إلى توفير عام دراسي موحد ومنظم جيدًا لتعم الفائدة على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.

ومع ذلك، يتم توفير المرونة دائماً للمدارس بناءً على جداول الامتحانات. وتجدر الإشارة إلى أنه في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في دبي، يتعين على المدارس إكمال ما لا يقل عن 182 يومًا تعليميًا في كل عام دراسي.

في غضون ذلك، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MoHESR) أيضاً تقويماً أكاديمياً جديداً لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، يسري اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.

إليك تفصيل سريع للمواعيد الرئيسية والتغييرات التي تؤثر على كل من المدارس والجامعات:

1. تحديث بشأن المدارس

ما هي المواعيد الرئيسية للمدارس؟

بدء العام الدراسي: 25 أغسطس 2025

نهاية العام الدراسي: 3 يوليو 2026 (2 يوليو في الشارقة)

متى ستكون هناك فترات استراحة وإجازات للطلاب؟

عطلة الشتاء: من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026

عطلة الربيع: من 16 مارس إلى 29 مارس 2026 (المدارس الخاصة في الشارقة تستأنف الدراسة مبكرًا في 23 مارس)



فترات الاستراحة بين الفصول للمدارس التي تتبع المنهج الحكومي:

الفصل الدراسي الأول: 13-19 أكتوبر 2025، تستأنف المدارس في 20 أكتوبر 2025

الفصل الدراسي الثاني: 11-15 فبراير 2026، تستأنف المدارس في 16 فبراير 2026

الفصل الدراسي الثالث: 25-31 مايو 2026، تستأنف المدارس في 1 يونيو (بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى)

متى تبدأ الفصول الدراسية لمدارس المناهج الدولية؟

سينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 ديسمبر 2025 وستستأنف المدارس للفصل الدراسي الثاني في 5 يناير 2026.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 5 يناير 2026 حتى 15 مارس 2026، يليه عطلة الربيع.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 30 مارس 2026 وينتهي في 3 يوليو 2026، باستثناء الشارقة، حيث ينتهي في 2 يوليو 2026.

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ماذا يعني ذلك لمدارس المناهج الهندية؟

يُطلب من المدارس الالتزام بشكل عام بمواعيد البدء والانتهاء الموحدة. ومع ذلك، لديها مرونة في تحديد تواريخ بدء محددة لتتوافق مع امتحانات المجالس الدولية مثل امتحانات المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) أو مجلس امتحانات شهادة المدرسة الهندية (CISCE). تبدأ مدارس المناهج الهندية عادة عامها الدراسي في أبريل وتنهيه في مارس. وقد تقوم هذه المدارس أيضاً بتعديل تواريخ العطلات، بشرط أن تبقى ضمن الإطار الزمني المحدد للفصل الدراسي.

ما هي أنواع التعديلات المسموح بها؟

يُسمح للمدارس الخاصة التي تتبع مناهج أخرى بجدولة فترتين استراحة منتصف الفصل - واحدة في أكتوبر والأخرى في فبراير - تستمر كل منها لمدة لا تزيد عن خمسة أيام متتالية. يجب أن تحدث هذه الفترات ضمن الأشهر المحددة ولا يمكن تمديدها أو تغييرها، مما يضمن توافقها مع الإطار الأكاديمي الوطني مع السماح ببعض المرونة لعمليات المدرسة الفردية.

هل ستكون هناك عطلات شتوية أطول هذا العام؟

سيختتم الفصل الدراسي الأول بعطلة شتوية مدتها أربعة أسابيع بدلاً من العطلة السابقة التي كانت ثلاثة أسابيع. هذا العام، ستمتد العطلات الشتوية من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، مع إعادة فتح المدارس في 5 يناير 2026. توفر العطلة الأطول للطلاب وقتاً كافياً للراحة بعد فصل دراسي مكثف والمشاركة في الفعاليات الوطنية والمجتمعية.

ما هو الغرض من تطبيق التقويم الموحد؟

يوفر هذا التقويم الأكاديمي الموحد الاتساق عبر جميع الإمارات وأنواع المدارس، مما يساعد العائلات والمدارس على التخطيط بشكل أفضل على مدار العام. تهدف فترات الاستراحة الموزعة إلى تقليل التوتر لدى الطلاب والموظفين، مما يتيح وقتًا لإعادة الشحن. كما يساعد على مواءمة الجدول الزمني للمدرسة مع الأحداث الثقافية والمجتمعية الهامة في الإمارات.

يُشجّع أولياء الأمور والمعلمون على تدوين هذه التواريخ لضمان انتقالات سلسة بين الفصول الدراسية والإجازات في العام الدراسي القادم.

ماذا فرضت الوزارة فيما يتعلق بالتقييمات النهائية والحضور في نهاية كل فصل دراسي؟

فرضت الوزارة على جميع المدارس الالتزام بالتقويم الأكاديمي المعتمد، والذي يشمل إجراء التقييمات النهائية أو استكمال أهداف المنهج خلال الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي لضمان حضور الطلاب الكامل حتى اليوم الأخير.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا الشرط على الصفوف التي لديها امتحانات دولية مجدولة مسبقاً. وشددت الوزارة أيضاً على أن المدارس الخاصة التي تتبع المنهج الوطني يجب أن تمتثل لجدول الامتحانات المركزي المستخدم في المدارس الحكومية.

2. تحديث بشأن مؤسسات التعليم العالي (HEIs)

يُقدم الهيكل المحدث لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MoHESR) لجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة (HEIs) تغييرات مهمة أيضاً على عطلات نهاية الفصل الدراسي، بهدف وضع تقويم أكاديمي أكثر مرونة وتوحيداً عبر مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.

تماشياً مع أهداف "عام المجتمع"، تسعى الوزارة إلى تعزيز وحدة الأسرة وتزويد الطلاب بجدول متوازن من فترات الدراسة والراحة.

إليك نظرة عامة موجزة على التواريخ الهامة والتحديثات التي تؤثر على الجامعات:

متى سيبدأ وينتهي العام الدراسي الجامعي بموجب الهيكل الجديد في الإمارات؟

سيبدأ العام الدراسي الجامعي في 25 أغسطس 2025 وينتهي في 3 يوليو 2026. هذا الجدول الموحد إلزامي لجميع مؤسسات التعليم العالي في الإمارات، باستثناء الجامعات الدولية التي تتبع التقاويم الخاصة ببلدانها الأم.

ما هي فترات العطلات المحددة للجامعات في العام الدراسي 2025-2026؟

ستمتد عطلة الشتاء من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، مع استئناف الفصول الدراسية في 5 يناير. وستكون عطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس 2026، مع استئناف الفصول الدراسية في 30 مارس. يُسمح للمؤسسات بتغيير هذه الإجازات لمدة تصل إلى أسبوع واحد مبكراً أو متأخراً، شريطة أن تظل المدة كما هي.

هل توجد أي مرونة في تطبيق التقويم الأكاديمي الموحد للجامعات؟

بينما يجب على الجامعات الالتزام بمواعيد البدء والانتهاء الموحدة، يُسمح لها بمرونة في تحديد تواريخ بدء محددة لاستيعاب البرامج الأكاديمية أو التخصصات. يمكنها أيضاً تعديل تواريخ العطلات لمدة تصل إلى أسبوع واحد وتعديل تاريخ الانتهاء بناءً على الجدول الزمني للفصل الصيفي.