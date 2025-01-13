الإمارات
"التغير المناخي"تحذر من التأجير المخالف للأراضي بالشارقة
لا يُسمح للمالكين إلا بممارسة الأنشطة المسموح بها على أراضيهم مثل الزراعة وتربية الماشية
حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة أصحاب المزارع والأراضي في الشارقة من تأجير أراضيهم بشكل غير قانوني لأغراض مالية، وهي الممارسة التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء.
وقالت بلدية الشارقة إن هؤلاء الملاك في الإمارة لا يسمح لهم بممارسة الأنشطة المصرح بها على أراضيهم سوى الزراعة وتربية الماشية.
تم منح هذه الأراضي للمواطنين بهدف دعم الاقتصاد والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضحت الهيئة أن استخدام الأراضي لأغراض أخرى يسبب ضرراً وإزعاجاً للمزارع المجاورة وأصحابها، فضلاً عن تعريض حقوق المستأجرين للخطر في حالة انتهاك خصوصيتهم أو تعرضهم للأضرار.
حثت لجنة إزالة مخالفات المزارع بالشارقة أصحاب المزارع على تذكر القانون والالتزام بالأنشطة المسموح بها في هذه المزارع.