"التغير المناخي"تحذر من التأجير المخالف للأراضي بالشارقة

حذرت وزارة التغير المناخي والبيئة أصحاب المزارع والأراضي في الشارقة من تأجير أراضيهم بشكل غير قانوني لأغراض مالية، وهي الممارسة التي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء.