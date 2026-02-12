"التعلم عن بُعد" لطلاب المدارس الحكومية أيام الجمعة خلال رمضان في الإمارات

كما تم تخفيض ساعات عمل موظفي القطاع العام؛ حيث ستكون ساعات الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، بينما تكون يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، وذلك باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.