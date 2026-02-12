"التعلم عن بُعد" لطلاب المدارس الحكومية أيام الجمعة خلال رمضان في الإمارات

أعلنت دولة الإمارات عن اعتماد نظام "التعلم عن بُعد" يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك لطلاب المدارس الحكومية، وذلك يوم الخميس 12 فبراير.
وفي الوقت نفسه، سيستمر الكادر التعليمي في العمل من مقار المدارس أيام الجمعة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ستوفر أيضاً لأولياء الأمور خيار إرسال أبنائهم للحضور حضورياً، على أن يتحمل أولياء الأمور مسؤولية نقل أبنائهم من وإلى المدرسة.
تأتي مبادرة "رمضان مع العائلة" تماشياً مع "عام الأسرة".
سيتم إطلاق دليل إرشادي شامل يتضمن أنشطة تعليمية وتنموية مشتركة مستمدة من المناهج الدراسية. وتهدف هذه الأنشطة إلى دعم التقدم الأكاديمي للطلاب، وتعزيز قيم الشهر الفضيل، وتقوية شعورهم بالأسرة والمجتمع.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارات عن تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك. وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن عدد ساعات العمل سيُخفض بمقدار ساعتين خلال الشهر الفضيل.
ووفقاً للوزارة، يجوز لشركات القطاع الخاص تطبيق جداول عمل مرنة أو العمل عن بُعد، وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومية المحددة خلال الشهر الكريم، وبما يتماشى مع مصالح أعمالها وطبيعة عملها.
كما تم تخفيض ساعات عمل موظفي القطاع العام؛ حيث ستكون ساعات الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 2:30 ظهراً، بينما تكون يوم الجمعة من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، وذلك باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك.
ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فبراير. ومع ذلك، وبناءً على معايير الرؤية المعترف بها دولياً والحسابات الفلكية، فإن القمر الذي يمثل بداية شهر رمضان 1447 هـ لن يكون مرئياً يوم 17 فبراير من أي جزء من العالم العربي أو الإسلامي.
بالنسبة للدول التي تعتمد على الرؤية المؤكدة للهلال، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان، مما يعني أن الشهر سيكمل 30 يوماً، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير في الإمارات ومعظم هذه الدول.