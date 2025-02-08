التطعيمات الإلزامية للمسافرين للعمرة من الإمارات
مع توافد ملايين المسلمين إلى مكة كل عام لأداء مناسك العمرة، نفذت السلطات السعودية إجراءات صحية احترازية لمنع انتشار العدوى بين المؤمنين.
لقد جعلوا بعض التطعيمات إلزامية للمسافرين من جميع أنحاء العالم وبعضها الآخر مطلوب من أولئك القادمين من بلدان معينة.
ويؤكد الخبراء الطبيون في الإمارات أيضًا على أهمية التطعيمات للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة بين الحشود الكبيرة القادمة من جميع أنحاء العالم لأداء العمرة.
إليك دليل التطعيمات المطلوبة قبل السفر لأداء العمرة، حيث يتوجب على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على تطعيم واحد قبل أداء العمرة: الإنفلونزا الموسمية.
وينصح المسافرون بأخذ التطعيم قبل عشرة أيام من السفر من أجل بناء مناعة ضد المرض. ويمكن الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية من خلال مراكز الصحة العامة التابعة لهيئة الصحة بالإمارات مقابل 50 درهماً.
وتبلغ تكلفة الحصول على بطاقة التطعيم لتقديمها في مراكز السفر 20 درهماً إماراتياً. لحجز موعد للتطعيم، يمكن للمسافرين تسجيل الدخول إلى موقع EHS الإلكتروني.
يُعفى من رسوم الإنفلونزا الموسمية مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة، وكبار السن فوق الخمسين عاماً، وأصحاب الهمم، والأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، وطلبة الجامعات والمدارس، والعاملين في المراكز الصحية.
في السابق، كانت المملكة العربية السعودية تشترط على جميع المعتمرين الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر الحصول على لقاح السحايا (رباعي التكافؤ ACYW-135) قبل 10 أيام على الأقل من السفر. ويجب أن يكون لديهم شهادة تطعيم صالحة لمدة 3 سنوات. ومع ذلك، في إعلان أخير صدر يوم الخميس 6 فبراير، ذكرت الدولة أنه لم يعد شرطًا إلزاميًا.
ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في تلقي اللقاح، فسيتعين عليك حجز استشارة طبية مسبقة بتكلفة 150 درهمًا إماراتيًا. إذا كان لديك بطاقة صحية صادرة عن هيئة الصحة بدبي، فسيتم إعفاؤك من دفع رسوم استشارة الطبيب. البطاقة صالحة لمدة عام وتكلف 155 درهمًا إماراتيًا ويمكن إصدارها بسهولة عبر موقع هيئة الصحة بدبي الإلكتروني.
وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإنه من المستحسن أيضًا الحصول على لقاح سارس-كوف-2 (كوفيد-19) قبل السفر إلى مناطق العمرة في المملكة. والجدير بالذكر أن مناطق العمرة وفقًا للوزارة ليست فقط مكة والمدينة، بل تشمل أيضًا جدة والطائف.
وينصح الحجاج المصابين بأمراض مزمنة بحمل وثائق توضح حالتهم الطبية، بالإضافة إلى حمل كميات كافية من أدويتهم مع التأكد من حفظها في عبواتها الأصلية.
بغض النظر عن غرض السفر، يُنصح سكان دولة الإمارات العربية المتحدة بالبقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات اللازمة قبل السفر إلى الخارج.
نصائح صحية عامة
- اغسل يديك بالماء والصابون أو استخدم مطهرًا، خاصة بعد السعال أو العطس
- استخدم المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص من المناديل الورقية المستخدمة في سلة المهملات
- ارتداء أقنعة الوجه العادية في الأماكن المزدحمة وتجنب الاتصال مع الأشخاص الذين يبدو عليهم المرض
- احفظ الطعام النيئ والمطبوخ منفصلين، واطبخ الطعام جيدًا وقم بتخزينه في درجات حرارة آمنة
- وينصح الحجاج، وخاصة كبار السن، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء المناسك وشرب كمية كافية من السوائل
- اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب لدغات البعوض، والتي تشمل ارتداء الملابس الواقية (يفضل أن تكون فاتحة اللون) التي تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم