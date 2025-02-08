التطعيمات الإلزامية للمسافرين للعمرة من الإمارات

في السابق، كانت المملكة العربية السعودية تشترط على جميع المعتمرين الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر الحصول على لقاح السحايا (رباعي التكافؤ ACYW-135) قبل 10 أيام على الأقل من السفر. ويجب أن يكون لديهم شهادة تطعيم صالحة لمدة 3 سنوات. ومع ذلك، في إعلان أخير صدر يوم الخميس 6 فبراير، ذكرت الدولة أنه لم يعد شرطًا إلزاميًا.