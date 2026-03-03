التصوير أثناء الخطر.. مخالفة قانونية: "الطوارئ والأزمات" تشدد على إجراءات السلامة

حذرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يوم الثلاثاء السكان من مغادرة منازلهم أو إيقاف مركباتهم للتصوير أو التسجيل عند إصدار تنبيه تحذيري، مشيرة إلى أنه لوحظ قيام بعض أفراد الجمهور بذلك.

في منشور على منصة X، قالت الهيئة: “تنبيه لسلامتكم — لا تخرجوا للتصوير أو التسجيل. توجهوا فوراً إلى مكان آمن وابقوا فيه حتى إعلان انتهاء الخطر.”

في الإرشادات المصاحبة، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إنها لاحظت أن بعض الأفراد يغادرون منازلهم أو أماكن إقامتهم — أو حتى يوقفون سياراتهم — لتسجيل مقاطع فيديو عند تلقي التنبيهات.

قالت الهيئة: “يصدر التحذير لسلامتكم،” مؤكدة على ضرورة امتثال السكان بالتوجه إلى مكان آمن والاحتماء فيه حتى يتم إصدار تنبيه رسمي بـ “انتهاء الخطر” للمنطقة.

وأوضحت أن سائقي السيارات يجب أن يواصلوا طريقهم إلى وجهتهم المقصودة، وعند الوصول، يتوجهوا إلى أقرب مكان آمن بدلاً من التوقف على الطرق لمراقبة الحوادث أو تسجيلها.

وأضافت الهيئة: “مخالفة هذه التعليمات ستعرضكم للمساءلة القانونية،” وحثت الجمهور على التعاون لضمان حمايتهم.

تأتي هذه الإرشادات في الوقت الذي أدت فيه موجات سابقة من اعتراض الصواريخ الإيرانية إلى إطلاق تنبيهات طوارئ على مستوى الدولة، حيث طمأنت السلطات ملايين السكان بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة وحثتهم على الاعتماد فقط على المصادر الرسمية.

في حديثه لصحيفة الخليج تايمز، أوضح الدكتور سيف الظاهري، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما الذي يشكل “مكاناً آمناً” وكيف يجب على السكان الاستجابة عند تلقي تنبيه.

وأوضح أن “المكان الآمن” يعني الانتقال إلى الداخل وبعيداً عن النوافذ والزجاج.

قال: “إذا كنت في المنزل وتلقيت تنبيهاً، انتقل إلى زاوية داخلية من المنزل أو بالقرب من الدرج، بعيداً عن النوافذ والأبواب، لتجنب الشظايا أو الحطام المحتمل.”

“إذا كنت في الخارج، حاول الدخول إلى مبنى على الفور. لا تتبع صوت أي حادث أو تتجمع للمشاهدة. ابتعد وانتقل إلى مكان آمن.”

وأكد أنه بينما يجب اتباع تعليمات السلامة بدقة، يجب أن تستمر الحياة اليومية بشكل طبيعي قدر الإمكان.

“من المهم بالنسبة لنا أن يشعر الجميع في هذا البلد بالاطمئنان والراحة. يجب ألا يؤثر هذا العدوان على حياتنا اليومية،” قال.

وأشار الدكتور الظاهري إلى أن العديد من الأنشطة الخارجية لا تزال قائمة — بل أكثر من الفعاليات الداخلية — واصفاً ذلك بأنه مؤشر إيجابي على الاستقرار.

وفي معرض رده على أسئلة حول الإغلاقات الاحترازية — بما في ذلك التعليق المؤقت للأنشطة في أماكن مثل مدينة زايد الرياضية وتأجيل بعض الفعاليات الاجتماعية للشركات — قال إن هذه الإجراءات اتخذت في البداية لتقييم التأثير المحتمل.

“لقد استؤنفت الحركة الجوية بالفعل، وهو الجانب الأكثر تحديًا،” قال.

وأضاف أن الفعاليات الرياضية وبطولات رمضان استمرت ولم تتوقف، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الحياة إلى طبيعتها بالكامل في الأيام المقبلة.

“القوات المسلحة تقوم بدورها، وداخلياً يجب أن نواصل العيش بشكل طبيعي،” قال.