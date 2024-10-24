التصويت الإلكتروني يعزز مشاركة الفلبينيين في الانتحابات

وأكد أن "إمكانية التصويت من أي مكان وفي أي وقت تُضفي مزيداً من السهولة والمرونة على العملية الانتخابية، وهو أمر بالغ الأهمية للفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة الذين يعانون من ضيق الوقت وانشغالهم بمهامهم اليومية، بالإضافة إلى أولئك الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع. ومع توفير هذه السهولة والمرونة، من المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلبينية، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، بل في مختلف أنحاء العالم".