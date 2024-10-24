التصويت الإلكتروني يعزز مشاركة الفلبينيين في الانتحابات
توقع قادة المجتمع والمُدافعون عن العمال المهاجرين والأكاديميون زيادة مُشاركة الفلبينيين المقيمين في الإمارات في الانتخابات النصفية الفلبينية في مايو من العام المقبل، وذلك بفضل إدخال التصويت عبر الإنترنت لأول مرة، هذا وفقاً لما ذكرته صحيفة "خليج تايمز". كما دعوا الحكومة الفلبينية إلى تسخير كافة الإمكانيات لضمان نزاهة وأمن الانتخابات.
وأعلنت البعثات الفلبينية في الإمارات، يوم أمس الأربعاء، عن اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، مما يُمهد الطريق أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة، دون الحاجة إلى استخدام بطاقات الاقتراع الورقية.
وسيُدلي الناخبون الفلبينيون المُسجلون في الخارج بأصواتهم لانتخاب 12 عضواً في مجلس الشيوخ وممثلاً عن قائمة الحزب. وللتصويت عبر الإنترنت، يجب التسجيل مسبقاً على بوابة التصويت التابعة للجنة الانتخابات اعتباراً من 27 فبراير 2025. وفي حال حدوث أي مشاكل، يُمكن للناخبين التوجه شخصياً إلى السفارة الفلبينية في أبوظبي أو القنصلية العامة في دبي للإدلاء بأصواتهم عبر آلات العد الآلية التي سيتم تركيبها هناك.
تقدم كبير
وأشاد "بارني ألمزار"، المحامي المقيم في دبي والمدافع عن حقوق المهاجرين، بإطلاق نظام التصويت الإلكتروني للفلبينيين في الخارج، واصفاً إياه بـ "الخطوة الجبارة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية في الانتخابات الفلبينية".
واستذكر "ألمزار" تجربته الشخصية قائلاً: "لقد شاركت في الانتخابات الفلبينية الثلاث الأخيرة كناخب في الخارج، وأعتقد أن هذا النظام الجديد قادر على تذليل العقبات التي لطالما واجهتنا فيما يتعلق بسهولة الوصول وإجراءات التصويت".
وأشار "ألمزار"، الذي يشغل أيضاً منصب مدير في شركة "الخليج للقانون"، إلى أن "دبي تضم جالية فلبينية كبيرة تتجاوز 450 ألف نسمة، إلا أن نسبة مشاركتهم في الانتخابات الخارجية كانت ضئيلة تاريخياً. ففي انتخابات التجديد النصفي لعام 2019، لم تتعد نسبة المشاركة 30% من إجمالي الناخبين الفلبينيين المسجلين في الشرق الأوسط، مما يبرز وجود تحديات حقيقية أمام إدلائهم بأصواتهم".
وأعرب ألمزار عن تفاؤله قائلاً: "يساهم التصويت الإلكتروني في زيادة مشاركة الفلبينيين في الخارج، لا سيما أولئك الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع".
وفي السياق ذاته، توقع الدكتور "ريكس باكارا"، أستاذ الفلسفة والأخلاق في جامعة أبوظبي، أن "تشهد الانتخابات الفلبينية المقبلة إقبالاً ملفتاً من الفلبينيين المقيمين في الخارج بفضل توفير خيار التصويت الإلكتروني".
وأكد أن "إمكانية التصويت من أي مكان وفي أي وقت تُضفي مزيداً من السهولة والمرونة على العملية الانتخابية، وهو أمر بالغ الأهمية للفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة الذين يعانون من ضيق الوقت وانشغالهم بمهامهم اليومية، بالإضافة إلى أولئك الذين يقطنون في مناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع. ومع توفير هذه السهولة والمرونة، من المتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة من أبناء الجالية الفلبينية، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، بل في مختلف أنحاء العالم".
المخاوف بشأن الخروقات الأمنية
على الرغم من ذلك، أبدى "باكارا" بعض التحفظات حول إمكانية التعرض لعمليات تلاعب أو اختراق في نظام التصويت عبر الإنترنت. وفي حديثه لصحيفة "خليج تايمز"، قال: "مع اعتماد التصويت الإلكتروني، تبرز مخاوف مشروعة حول التهديدات الأمنية وإمكانية التلاعب أو الاختراق، خاصة في ظل تنامي جرائم الأمن السيبراني. لذا، يجب التعامل مع هذه المخاوف بجدية وإجراء دراسات مستفيضة قبل التطبيق الشامل لهذا النظام. فالأمر لا يتعلق فقط بتسهيل عملية التصويت أو زيادة المشاركة، بل يتعلق أيضاً بأبعاد أخلاقية جوهرية".
وشدد على "أهمية اتخاذ تدابير أمنية صارمة، مثل التشفير القوي والمصادقة متعددة المستويات وآليات التحقق الموثوقة، للحفاظ على سلامة نظام الاقتراع". وأضاف: "يجب ألا نتغافل عن مسألة الثقة. هل نثق في القائمين على هذا النظام؟ هل يتحلون بالمصداقية والنزاهة؟".
وأكد "باكارا" أن "التصويت عبر الإنترنت يعزز مبدأ الديمقراطية من خلال تمكين شريحة أكبر من المشاركة في الانتخابات، لكن التحدي يكمن في وضع ضوابط صارمة لضمان أمن النظام وسهولة الوصول إليه. وإذا تم ذلك بشكل صحيح، فإن التصويت الإلكتروني سيساهم بلا شك في تعزيز المشاركة الديمقراطية على المستوى العالمي".
نزاهة العملية الانتخابية
ويرى "إريكسون رييس"، رئيس النادي الاجتماعي الفلبيني، أن "تبني التصويت الإلكتروني في انتخابات التجديد النصفي لعام 2025 يمثل خطوة هامة لضمان مشاركة أكبر عدد من الفلبينيين في رسم مستقبل وطنهم، دون معاناة الطوابير الطويلة". وأضاف: "لكن لا ينبغي أن يأتي هذا التسهيل على حساب الأمن والسلامة، إذ يجب أن تُعطى أولوية قصوى لحماية بيانات التصويت".
ومع ذلك، أعرب "رونالد جامياو"، رئيس جمعية الممرضين الفلبينيين في الإمارات، والذي شارك في ثلاثة انتخابات فلبينية خارجية منذ عام 2016، عن ثقته في "وجود ضمانات كافية للتصويت الإلكتروني في الخارج لعام 2025".
وأكدت القيادية المجتمعية "جوزي كونلو" أن "التصويت عبر الإنترنت قادر على تعزيز إمكانية الوصول إلى العملية الانتخابية وتسهيلها على الفلبينيين، فهو يسمح بالمشاركة من أي مكان، ويقلل من الطوابير الطويلة في مراكز الاقتراع، ويمكن أن يساهم في زيادة نسبة الإقبال على التصويت. كما أنه يبسط عملية فرز الأصوات ويعزز الكفاءة العامة للانتخابات".
وأعرب "جيه بي كوسيكو"، المدير التنفيذي للتسويق في شركة "جلوبال ثينكر للنشر والتسويق"، عن تفاؤله بهذا التحول، مشيراً إلى أن "الناخبين في الخارج سيُفضلون بالتأكيد التصويت عبر الإنترنت، فهو لا يوفر الراحة فحسب، بل يمنحهم أيضاً متسعاً من الوقت للتفكير في اختيار المرشح المناسب".
تعزيز رفاهية المهاجرين الفلبينيين
ويرى "ديفيد سانشيز"، منسق منظمة المهاجرين في الشرق الأوسط، أن الانتخابات، سواء عُقدت إلكترونياً أو حضورياً، يجب أن تُعالج "القضايا الملحة وتُعزز حقوق ورفاهية العمال المهاجرين الفلبينيين".
وأشار إلى أن "قضية هجرة العمالة الفلبينية، التي بدأت في أوائل القرن العشرين عندما وصلت أول مجموعة من المهاجرين الفلبينيين إلى الولايات المتحدة للعمل في المزارع ومصائد الأسماك والمطاعم، يجب أن تكون محوراً أساسياً في النقاش حول الفلبينيين في الخارج".
وشدد "سانشيز" على ضرورة "التعمق في الأسباب التي تدفع بملايين الفلبينيين إلى مواصلة البحث عن فرص عمل في الخارج لتحسين ظروفهم المعيشية في وطنهم"، مُضيفاً: "يجب أن ننتخب مسؤولين حكوميين فلبينيين يلتزمون بحماية العمال المهاجرين في جميع أنحاء العالم".
نسبة المشاركة في الاقتراع
تحتل الإمارات العربية المتحدة باستمرار مرتبة جيدة بين الدول الخمس الأولى من حيث أعلى نسبة مشاركة للناخبين الفلبينيين في الانتخابات. وتشمل الدول الأخرى المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة، سنغافورة، وهونغ كونغ.
وخلال الانتخابات الرئاسية في مايو 2022، سجلت دبي حضوراً لافتاً حيث أدلى 60,393 مغترباً فلبينياً بأصواتهم في القنصلية العامة الفلبينية، وهو أعلى عدد من الناخبين في الخارج ضمن مكاتب الخدمة الخارجية الفلبينية منذ بدء التصويت في الخارج عام 2004.
وقالت اللجنة إن هذا العدد يمثل 31.49% من إجمالي 191.779 ناخباً مسجلاً في دبي والإمارات الشمالية، وهو أعلى من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتي شهدت مشاركة 37.950 ناخباً مسجلاً أو ما نسبته 30.8% من إجمالي 122.953 ناخب مسجل.