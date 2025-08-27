التصنيف والعزلة: تحديات تواجه الطلاب من أصحاب الهمم في الإمارات

بينما حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تعزيز التعليم الشامل وضمان حصول طلاب أصحاب الهمم على الدعم والموارد الأكاديمية، فإن مصطلح "أصحاب الهمم" نفسه قد يخلق أحياناً تحديات اجتماعية غير مقصودة، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

ووفقاً لسياسة التعليم الشاملة لوزارة التربية والتعليم، تصنَّف تسع فئات من الطلاب كأشخاص من أصحاب الهمم. وتشمل: الإعاقات الذهنية واضطرابات التواصل، اضطراب طيف التوحد، اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، صعوبات التعلم المحددة، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقات الجسدية، الاضطرابات النفسية والعاطفية، والإعاقات المتعددة. ويتم دمج كل مجموعة في المدارس بناءً على احتياجاتها ومستويات شدتها.

صعوبات التعلم: تصنيف وعزل؟

غالباً ما تنطوي صعوبات التعلم على تحديات في التركيز، وسهولة التشتت، والقراءة، والكتابة، والرياضيات، والتهجئة، والفهم. وفي حين يتم تحديد بعض الحالات في بداية التعليم، يظل البعض الآخر غير مُشخّص حتى مراحل لاحقة عندما يصبح التأخر الأكاديمي أكثر وضوحاً.

بمجرد تصنيف الطفل ضمن هذه الفئة، قد يتم وضعه في فصول دراسية مخصصة مع خطة تعليم فردية. وفي حين أن هذا يوفر دعماً مصمماً خصيصاً، إلا أنه قد يعزز أيضاً الشعور بالانفصال عن أقرانهم.

تأثير نفسي وتحديات اجتماعية

أوضحت الدكتورة سوتشاريثا غورلا، طبيبة الأطفال في مستشفى "NMC رويال" - أبوظبي، لـ "الخليج تايمز" أن الأطفال في المدرسة يسعون في المقام الأول إلى القبول والانتماء.

وقالت: "حتى التسميات الإيجابية يمكن أن تسلط الضوء على الاختلافات عن غير قصد. في بعض الأحيان يظهر ذلك من خلال المزاح العابر، أو الإقصاء من الأنشطة الجماعية، أو تدني التوقعات في الفصل الدراسي، أو الشفقة ذات النوايا الحسنة التي قد تضعفهم بدلاً من تمكينهم. هذه التجارب يمكن أن تشكل بهدوء احترام الطفل لذاته وشعوره بالانتماء".

وشددت على الحاجة إلى جلسات توعية للطلاب، وتدريب للمعلمين، وبرامج دمج الأقران بشكل أقوى لتعزيز الشمول.