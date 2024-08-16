"التسويق عبر الهاتف"..تقليص المكالمات تجنباً للغرامات

وعلى نحو مماثل، سلط أمير حسين، أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصالات، الضوء على التغييرات التي طرأت على شركته. وقال: "يتعين علينا احترام خصوصية العملاء والحصول على موافقة على إجراء المكالمة. وإذا كان العميل مشغولاً أو غير راغب في التحدث، يُطلب منا إيجاد وقت مناسب للرد. في السابق، كنا نتصل بالعميل مرتين أو ربما ثلاث مرات إذا لم نتلق المكالمات. أما الآن فقد تم إبلاغنا بعدم الاتصال بالعميل أكثر من مرة واحدة في اليوم أو ثلاث مرات في الأسبوع".