التسعير المرن والدائري:حلول مقترحة للازدحام المروري بدبي

"وقالت شويتا إنه على الرغم من إمكانية تطبيق التسعير المرن على الورق، إلا أنه يواجه قيوداً هائلة، خاصة في مدينة مثل دبي. وأضافت: "قد لا تكون الرسوم المرتفعة كافية لتغيير السلوك بشكل كبير، حيث سيدفع معظم الناس ببساطة المزيد للتنقل في أوقات الذروة، دون حل مشكلة الازدحام. البديل، التنقل في ساعات غير مزدحمة، يمكن أن يحسن نوعية حياة الناس. في المدن ذات أنظمة النقل العام القوية، تشجع التسعير الديناميكي الناس على ترك سياراتهم في المنزل، ولكن في دبي، حيث لا تكون هذه البدائل متاحة دائماً، فإنها تشكل عبئاً مالياً أكثر من كونها حلاً لمشكلة المرور.'"