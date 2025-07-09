"الترحيب الذكي والانطلاق السلس": مطارات دبي تطلق خدمة استقبال مبتكرة للمسافرين

أطلقت مطارات دبي خدمة "مرحباً وانطلق في مطار دبي" (DXB Greet & Go)، لتبتعد عن نظام استقبال الضيوف التقليدي عبر اللافتات، وتستبدله بخدمة استقبال ذكية في مبنى المسافرين 3 بمطار دبي الدولي (DXB).

مع خدمة "مرحباً وانطلق في مطار دبي"، يمكن للضيوف القادمين إلى مبنى المسافرين 3 ببساطة مسح رمز QR فريد عند الكشك المخصص لعرض تفاصيل سائقهم ومركبتهم المحددة، بما في ذلك موقع وقوف السيارة ورقم التسجيل. صُممت هذه الخدمة للضيوف القادمين إلى دبي الذين حجزوا مسبقًا خدمات الفنادق أو الليموزين أو شركات السياحة، وتقدم هذه الحلول الجديدة تجربة سلسة تعتمد على التكنولوجيا بدلاً من نظام استقبال الضيوف التقليدي.

تجربة وصول سلسة ومنظمة

بعد مسح رمز QR، يتم التحقق من الضيوف ومساعدتهم من قبل الموظفين الأرضيين للوصول إلى سائقهم المخصص، ومركبتهم، ومنطقة الالتقاء المحددة.

وقالت مطارات دبي إن "العملية الجديدة، التي تقع في منطقة الوصول بمبنى المسافرين 3، تقلل من الازدحام، وتحسن تدفق الضيوف، وتخلق تجربة استقبال أكثر احترافية."

وأوضح عيسى الشامسي، النائب الأول للرئيس لعمليات المبنى في مطار دبي الدولي: "إن خدمة "مرحباً وانطلق في مطار دبي" هي جزء من جهودنا المستمرة لجعل كل خطوة في الرحلة في مطار دبي الدولي أكثر كفاءة ومتعة. من خلال تحديث طريقة استقبال الضيوف في منطقة الوصول، نساعد شركاءنا على تقديم استقبال أذكى وأكثر تخصيصًا، مع تخفيف الازدحام وتحسين التدفق التشغيلي داخل المبنى."

تتوفر الخدمة للفنادق المرخصة، ومقدمي خدمات الليموزين، ومنظمي الرحلات السياحية في دبي. يمكن للشركات تسجيل سائقيها ومركباتها على بوابة "مرحباً وانطلق في مطار دبي" وإرسال رمز QR شخصي للضيوف قبل وصولهم.