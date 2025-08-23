الإمارات

"التربية" تنفي تعديل مواعيد الدوام المدرسي وتُحذر من الشائعات

حثت الوزارة الجمهور على الاعتماد فقط على حساباتها وقنواتها الموثوقة للحصول على التحديثات الدقيقة والموثوقة.
"التربية" تنفي تعديل مواعيد الدوام المدرسي وتُحذر من الشائعات
تاريخ النشر

نفت وزارة التربية والتعليم، السبت (23 أغسطس/آب)، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل ساعات الدوام الرسمي في المدارس الحكومية.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صدور أي قرار بتغيير مواعيد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك رياض الأطفال. وأكدت أن المعلومات المتداولة عبر الإنترنت غير صحيحة، ولم تصدر عبر قنواتها الرسمية.

وأوضحت الوزارة أنها لم تنشر أي إعلانات بهذا الشأن عبر منصاتها الرسمية، داعيةً الجمهور إلى الاعتماد فقط على حساباتها وقنواتها الموثوقة للحصول على تحديثات دقيقة وموثوقة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com