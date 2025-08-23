"التربية" تنفي تعديل مواعيد الدوام المدرسي وتُحذر من الشائعات

نفت وزارة التربية والتعليم، السبت (23 أغسطس/آب)، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعديل ساعات الدوام الرسمي في المدارس الحكومية.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صدور أي قرار بتغيير مواعيد الدراسة في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك رياض الأطفال. وأكدت أن المعلومات المتداولة عبر الإنترنت غير صحيحة، ولم تصدر عبر قنواتها الرسمية.

وأوضحت الوزارة أنها لم تنشر أي إعلانات بهذا الشأن عبر منصاتها الرسمية، داعيةً الجمهور إلى الاعتماد فقط على حساباتها وقنواتها الموثوقة للحصول على تحديثات دقيقة وموثوقة.