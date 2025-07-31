التربة الحية في الإمارات: مفتاح الزراعة المستدامة في البيئات الجافة

في إنجاز علمي واعد يحمل بصمة إماراتية، نشرت مجلة «ساينس» المرموقة دراسةً رائدة شارك في إعدادها فريق دولي بقيادة الجامعة الأميركية في الشارقة، تكشف النقاب عن الدور المحوري للمجتمعات الميكروبية الكامنة تحت سطح التربة الصحراوية في رسم ملامح مستقبل الزراعة المستدامة، وتجعل من دولة الإمارات نقطة انطلاق لتحول عالمي في فهم وإدارة التربة الجافة.

تضرب الدراسة، التي شملت تعاوناً بين باحثين من الإمارات والصين وهولندا، مثالاً حيّاً على كيف يمكن للبحث العلمي في الشارقة أن يؤثر في القضايا البيئية والاقتصادية على مستوى العالم. فقد أظهر الفريق البحثي أن أعماق التربة الجافة تخفي أنظمة حيوية نابضة بالتفاعل بين جذور النباتات والكائنات الدقيقة المحيطة بها، لتوفر بذلك مساراً جديداً لتعزيز خصوبة التربة ومقاومة النباتات للأمراض والظروف القاسية، وتقدم نموذجاً عملياً لتحديات ملحة تواجه الزراعة في دولة الإمارات، مثل ملوحة التربة وندرة المياه.

وتكمن أهمية الدراسة في إعادة تعريف التربة الصحراوية من كونها بيئة "ميتة" إلى كيان حي يمكن إعادة تفعيل وظائفه الإيكولوجية عبر الإدارة الذكية للمجتمعات الميكروبية. ويقوم فريق الجامعة الأميركية في الشارقة حالياً بتجارب ميدانية باستخدام لقاحات ميكروبية ومحفزات حيوية طبيعية على محاصيل استراتيجية كالنخيل والقمح، ما يمهد الطريق أمام زراعة أكثر مرونة واستدامة في مناخ الإمارات الصحراوي.

كما تلفت الدراسة النظر إلى ممارسات الزراعة التقليدية - مثل تدوير المحاصيل والحراثة المحدودة - وتمنحها بُعداً علمياً جديداً بناءً على الفهم الدقيق للتفاعلات الدقيقة في التربة الإماراتية، بما يدعم التنوع البيولوجي ويقلل الحاجة إلى الأسمدة الكيميائية.

ويؤكد الباحثون أن الشارقة عبر "مجموعة الشارقة لأبحاث الزراعة المستدامة" أصبحت مركزاً إقليمياً للأبحاث التطبيقية حول استعادة الوظيفة الحيوية للتربة، في شراكة تجمع خبراء من مجالات علم البيئة، التحليل المكاني، الهندسة المدنية، والتقنيات الحيوية، ما يعزز ريادة الإمارات في الحلول المستقبلية لكوكب أكثر استدامة.

إن هذا التحول العلمي في نظرة الإنسان إلى التربة كمكون حي ومتفاعل، يمثل انطلاقة حقيقية من أرض الشارقة نحو خارطة الزراعة المستدامة في البيئات الجافة حول العالم، ويجعل من الإمارات نموذجاً متقدماً يحتذى به في الابتكار البيئي وحماية الأمن الغذائي.