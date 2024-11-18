التراث الفلكي الإماراتي: نظام "الدرور" القديم للتنبؤ بالطقس والزراعة

وأوضح جمعة خليفة أحمد بن ثالث الحمري، الباحث الإماراتي في التراث، أن أسلافنا كانوا يحسبون توقيت أنشطتهم بناءً على النجوم، على سبيل المثال، كانوا يحددون موعد الغوص من خلال مراقبة السماء، وتحديد فترة للعودة إلى الوطن بعد عدد محدد من الأيام. لقد أدركوا أنه عندما يرفرف العلم على سفينتهم من الشمال إلى الجنوب، فإن ذلك يشير إلى أن موسم الغوص قد بدأ.