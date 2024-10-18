التخييم في الإمارات: أخطاء تكلفك غرامات 15 ألف درهم
حان موسم التخييم في الصحراء في الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح للزوار بالتواصل مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة والاستمتاع بالسماء المرصعة بالنجوم. ومع ذلك، أثناء الاستمتاع بالصحراء، يجب على السكان أن يكونوا على دراية ببعض القواعد والالتزام بها لضمان التعايش مع النظام البيئي.
"إن ترك القمامة وراءك مشكلة كبيرة وخطأ كبير يجب تجنبه كمخيمين مسؤولين. أقول دائمًا هذا: استرجع ذكرياتك وتخلص من قمامتك - لا تترك أي أثر خلفك"، قال "هانييل جيل كالما".
وأضاف المخيم المتحمس، الذي يعيش في الإمارات منذ 10 سنوات: "عندما نخيم، فإن التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من محيطنا المباشر؛ فإذا صادفنا أي قمامة، فلنبذل جهدنا لتنظيف أكبر قدر ممكن".
وقد خصصت الإمارات السبع مواقع مخصصة للتخييم والأنشطة الترفيهية وقيادة الكثبان الرملية، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الجمهور من المرح والإثارة. وفي كل شتاء، تضع السلطات على رأس أولوياتها ضمان استمتاع السكان بالكثبان الرملية الذهبية التي لا نهاية لها بشكل مسؤول دون تعريض سلامتهم أو سلامة الآخرين للخطر.
وقالت "شيريلي فرونتيراس"، وهي فلبينية تعيش في الشارقة: "نحن نخيم دائماً في المناطق التي تسمح لنا السلطات بإقامة خيامنا فيها".
يُحظر التخييم على الشواطئ في إمارة رأس الخيمة، حيث أكدت هيئة رأس الخيمة لشئون البيئة أن المخيمين على الشواطئ يشوهون المظهر العام ويمنعون الآخرين من الاستمتاع بالمساحة العامة.
وفي الشارقة، يُمنع منعاً باتاً الدخول إلى المناطق المحمية والتخييم فيها، وأكدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لـ«خليج تايمز» أن من يخالف هذه اللوائح سيواجه غرامات باهظة.
وأضافت شيريلي: "من بين السلوكيات التي نجدها مشكلة بين زملائنا المخيمين عدم احترام ساعات الهدوء، حيث يقوم بعض الأفراد بتشغيل أصوات عالية حتى الساعة الثانية صباحًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عندما لا يترك المخيمون قمامتهم فحسب، بل ينثرونها أيضًا، مما يؤثر على البيئة".
غالبًا ما يفتقر المخيمون إلى الوعي بالقواعد، مما يؤدي إلى انتهاكات غير مقصودة وعقوبات لاحقة. لتجنب الغرامات، من الضروري الالتزام بقائمة القواعد التالية:
- 2000 درهم: عن إلقاء القمامة في الشارقة، و500 درهم في دبي ورأس الخيمة عن نفس الفعل.
- 2000 درهم للتخييم في المناطق غير المصرح بها في الشارقة والفجيرة
- 2000 درهم: لإشعال النار على الأرض؛ و500 درهم في رأس الخيمة - جبل جيس، لنفس الغرض.
- 2000 درهم: الطبخ على الأرض
- 2000 درهم: لتسربات الزيت من المركبات في البرية
- 500 درهم: للشواء في الأماكن غير المخصصة لذلك مثل الشواطئ والمساحات الخضراء والحدائق.
- 10000 درهم: التسبب في أضرار بيئية، مثل إزالة العشب أو قطع الأشجار أو إزالة الرمال من المنطقة
- 5000 درهم: لدخول المناطق المحمية
- 15000 درهم: للصيد داخل منطقة محمية
- 1000 درهم: للوقوف بشكل غير قانوني ومخالفة قواعد المرور (رأس الخيمة - جبل جيس)
تحتوي العديد من مواقع التخييم في البلاد على لوحات إرشادية واضحة توضح ما يجب وما لا يجب فعله. انظر الصور أدناه:
ما هي الأمور التي يجب فعلها وما هي الأمور التي لا يجب فعلها
- تجنب إتلاف النباتات أو استخدامها لإشعال النار
- لا تطعم الأسماك والطيور في المسطحات المائية مثل بحيرة القدرة
- لا تسبح في المسطحات المائية، مثل بحيرة لوف وبحيرة إكسبو
- لا ترمي القمامة في الصحراء
- لا يسمح بتشغيل الموسيقى الصاخبة
- يسمح بإحضار أكياس القمامة
- الحفاظ على النظام العام