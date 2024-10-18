التخييم في الإمارات: أخطاء تكلفك غرامات 15 ألف درهم

وأضافت شيريلي: "من بين السلوكيات التي نجدها مشكلة بين زملائنا المخيمين عدم احترام ساعات الهدوء، حيث يقوم بعض الأفراد بتشغيل أصوات عالية حتى الساعة الثانية صباحًا. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عندما لا يترك المخيمون قمامتهم فحسب، بل ينثرونها أيضًا، مما يؤثر على البيئة".